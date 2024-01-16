Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sebastian Gunawan Tampilkan Yu Garden lewat Koleksi Pakaian Imleknya

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:01 WIB
Sebastian Gunawan Tampilkan Yu Garden lewat Koleksi Pakaian Imleknya
Koleksi Sebastian Gunawan. (Foto: Instagram)
A
A
A

DESAINER Sebastian Gunawan kembali merilis koleksi terbarunya untuk menyambut Tahun Baru Imlek yang dirayakan tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Dalam koleksi terbarunya yang bertajuk Yu Garden, Sebastian Gunawan turut menggandeng sang istri, Cristina Panarese.

Yu Garden berangkat dari salah satu taman di Kota Shanghai yang bernama serupa. Taman tersebut dibangun oleh gubernur Pan Yunduan sebagai bentuk penghormatan kepada orangtuanya. Yu sendiri dalam bahasa mandarin memiliki arti ‘Kebahagiaan’.

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan menyatakan bahwa hadirnya koleksi ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada orangtuanya yang telah berkorban dan bisa bertahan hingga saat ini.

“Saya dan Cristina mengembangkan ide Yu Garden selain karena taman ini kaya akan hasil hand carving yang mendetail dan indah, juga karena makna filosofi dibaliknya, yaitu ungkapan rasa terima kasih yang besar kepada orangtua,” jelas Sebastian Gunawan dalam siaran pers, dikutip MNC Portal Indonesia.

Sebastian Gunawan

Koleksi terbarunya ini dipenuhi detail ukuran tangan yang indah. Konsep di balik Yu Garden tersebut dituangkan melalui busana-busana yang elegan dan rapi, sehingga cocok untuk digunakan untuk kumpul bersama sanak saudara dan juga orangtua pada saat perayaan Imlek nanti.

“Kami mengekspresikan filosofi Yu Garden ini, melalui pakaian-pakaian yang indah, berdetail sentuhan kerja tangan yang rapi, dan diciptakan berdesain elegan untuk dipakai di saat berkumpul bersama keluarga dan orangtua,” ungkap Sebastian Gunawan.

Halaman:
1 2
      
