Edukasi Parenting Satu-satunya Kunci untuk Tekan Pernikahan Dini di Daerah

MENJADI orang tua tentunya bukan hal yang mudah, sebab harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sehingga ketika besar anak-anak bisa menjadi orang yang sukses dan membanggakan.

Namun sayangnya tidak semua orang tua memiliki kemampuan parenting yang baik. Sehingga ketika cara mendidiknya salah membuat anak menjadi pemarah, tidak percaya diri, dan lain sebagainya.

Kasus seperti ini ditemukan oleh Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat IV Partai Perindo, Rita Irawati Priatna. Ia melihat banyak orang tua di daerah yang tidak memiliki parenting yang baik untuk mendidik anak-anaknya.

“Memberikan edukasi untuk para orang tua tentunya sangat penting. Karena ibu sangat berperan penting dalam mendidik anak, mulai dari pertumbuhan saat bayi sampai di atas 5 tahun. Kemudian usia pendidikan dimana seorang ibu harus punya pengetahuan di situ,” ujar Rita dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk ‘Pentingnya Peran Ibu dalam Tumbuh Kembang Anak’, Senin (15/1/2024).

Tak hanya sudah besar, menurut Rita seorang ibu juga harus memperhatikan asupan gizi. Sebab di momen itu makanan bergizi diperlukan untuk perkembangan otak dan organ lainnya.