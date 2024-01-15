Viral Perempuan Ini Bawa Motor ke Pantai, Niat Bikin Video Estetik Hasilnya Malah Zonk

SALAH satu yang tidak boleh dilewatkan kala berlibur ke suatu tempat adalah mengabadikan momen sebagai kenangan. Mereka membuat foto dan juga video yang akan diunggah di media sosial.

Seperti halnya dengan pemilik akun TikTok @tari4167, dia nampak sedang di pinggir pantai membawa motornya untuk membuat video estetik. Namun alih-alih hasilnya bagus, ia justru panik karena diterjang ombak.

"Niat mau bikin video estetik eh malah panik gara-gara ombak. Momen yang takkan terlupakan, sempatnya suami bilang di video, woy aku panik takut mati," tulisnya dalam keterangan videonya.

Dalam video itu terlihat wanita tersebut sedang duduk di atas motor di pinggir pantai. Wanita yang memakai pakaian bernuansa abu-abu ini duduk menghadap ke pantai sambil bermain handphone.

Awalnya wanita itu terlihat santai sambil menikmati hembusan angin pantai. Namun lama-kelamaan ombak mulai mengarah kepadanya. Awalnya ombaknya kecil namun lama-lama besar hingga ia ketarik air.

Kejadian ini tentunya membuat dia sangat panik. Sebab ia harus menahan motornya agar tidak ketarik pasir laut yang cukup deras. Bahkan di video itu motornya terjebak di pasir dan sulit dijalankan.