Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Ini Bawa Motor ke Pantai, Niat Bikin Video Estetik Hasilnya Malah Zonk

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:09 WIB
Viral Perempuan Ini Bawa Motor ke Pantai, Niat Bikin Video Estetik Hasilnya Malah Zonk
Viral Wanita Bawa Motor ke Pantai. (Foto: TikTok)
A
A
A

SALAH satu yang tidak boleh dilewatkan kala berlibur ke suatu tempat adalah mengabadikan momen sebagai kenangan. Mereka membuat foto dan juga video yang akan diunggah di media sosial.

Seperti halnya dengan pemilik akun TikTok @tari4167, dia nampak sedang di pinggir pantai membawa motornya untuk membuat video estetik. Namun alih-alih hasilnya bagus, ia justru panik karena diterjang ombak.

Viral Motor dibawa ke pantai

"Niat mau bikin video estetik eh malah panik gara-gara ombak. Momen yang takkan terlupakan, sempatnya suami bilang di video, woy aku panik takut mati," tulisnya dalam keterangan videonya.

Dalam video itu terlihat wanita tersebut sedang duduk di atas motor di pinggir pantai. Wanita yang memakai pakaian bernuansa abu-abu ini duduk menghadap ke pantai sambil bermain handphone.

Awalnya wanita itu terlihat santai sambil menikmati hembusan angin pantai. Namun lama-kelamaan ombak mulai mengarah kepadanya. Awalnya ombaknya kecil namun lama-lama besar hingga ia ketarik air.

Kejadian ini tentunya membuat dia sangat panik. Sebab ia harus menahan motornya agar tidak ketarik pasir laut yang cukup deras. Bahkan di video itu motornya terjebak di pasir dan sulit dijalankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Emak-emak viral Viral di Sosmed
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement