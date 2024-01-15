Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Kendal Smith, Gaya Imut Mirip ABG

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Kendal Smith, Gaya Imut Mirip ABG
Gadis Cuaca Kendal Smith. (Foto: Instagram)
KENDALL Smith adalah seorang jurnalis Amerika yang saat ini menjabat sebagai peramal cuaca atau yang dikenal sebagai gadis cuaca di KOTV-News On 6 di Tulsa, Oklahoma. Perempuan ini lahir pada 9 Februari 1997, di Kansas, Amerika Serikat.

Smith adalah seorang jurnalis Amerika yang saat ini menjabat sebagai peramal cuaca weekend pagi di KOTV-News On 6, stasiun televisi afiliasi CBS yang berlisensi di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Sebelum ini, Smith bekerja sebagai peramal cuaca di WCBI-News, stasiun televisi afiliasi CBS/MyNetworkTV/CW+ yang berlisensi di Columbus, MS.

Bekerja di depan kamera televisi, tentu saja paras Kendall Smith membuat banyak orang kagum. Memang, selain memiliki paras cantik dia juga memiliki body goals idaman banyak orang.

Tampilan penyiar

Kendal Smith

Pada postingan Kendal Smith ini terlihat ia berada di sebuah studio siaran. Dalam caption instagramnya ia merayakan 2 tahun karirnya di Fox Weather. Ia mengenakan dress merah yang berlengan panjang dan pendeknya di atas lutut.

Dia berpose duduk sambil tersenyum manis. Rambutnya di styling ala blow out dan beberapa aksesoris terlihat seperti anting dan gelang emas. Tidak lupa sepatu heels berwarna emas membuat penampilannya sempurna.

Duduk Manis di Jembatan

Kendal Smith

Pada postingan Kendal berikutnya terlihat ia sedang duduk-duduk manis di bahu jembatan. Diketahui jembatan tersebut bernama Brooklyn Bridge di Amerika Serikat. Caption instagramnya bertuliskan selamat ulang tahun ke 247 untuk Amerika.

Dia mengenakan pakaian santai seperti kaos hitam dan kemeja putih oversize. Lalu dipadukan dengan celana pendek hitam dan sneakers putih. Tidak lupa kacamata hitam untuk menghalangi sinar matahari yang terik.

Penampilan saat Siaran

Kendal Smith

Postingan selanjutnya terlihat Kendal Smith mengenakan sebuah gaun yang unik. Dimana gaunnya tersebut memiliki lubang saku di bagian kanan dan kirinya. Ia tampak senang mengenakan gaun ini. Foto ini diambil di studio siaran Fox Weather. Sepasang sepatu heels membuat kakinya terlihat indah.

