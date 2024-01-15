Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Aislinn Konig, Pacar Sandy Walsh

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:01 WIB
5 Potret Aislinn Konig, Pacar Sandy Walsh
Aislinn Konig. (Foto: Instagram)
POTRET Aislinn Konig atau Ace Konig, pacar dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh. Ace Konig sendiri juga seorang atlet, hanya jika Sandy merupakan pemain sepakbola, maka Ace ada pemain basket yang tergabung dalam Timnas Basket Wanita Kanada.

Dilansir dari website wolfpackclub.com prestasi yang dimiliki Aislinn pun cukup beragam. Salah satu prestasinya adalah ACC Tournament MVP setelah meraih 16,7 poin dalam tiga Wolfpack kemenangan.

Atlet Basket Wanita di Tim Kanada

Aislinn Konig

Aislinn Konig memiliki dara Kanada - China. Ia lahir pada tanggal 20 Mei 1998 dan berkebangsaan Kanada. Saat ini Aislinn berkarir di Belgia sebagai pemain basket wanita dan bergabung dengan tim Mithra Castors Braine.

Kekasih Sandy Walsh

Aislinn Konig

Postingan ini diambil pada tanggal 23 Agustus 2023 di akun pribadi Ace Konig (@Acekonig) memperlihatkan potret kemesraan Sandy dengan Ace. Sandy terlihat mengenakan polo shirt berwarna abu-abu dipadukan dengan celana panjang berwarna coklat tua. sedangkan sang kekasih Ace Konig mengenakan sun dress dengan motif bunga daisy.

Lesung Pipi yang Manis

Aislinn Konig

Pada postingan Ace Konig ini terlihat ia sedang berada di pantai yang berada di Calpe, Alicante. Tidak diragukan lagi jika ia merupakan pemain basket profesional karena terlihat dari otot lengan yang dimilikinya.

Terlihat Ace mengenakan pakaian all black. Tanktop yang dilapisi sebuah cardigan memperlihatkan otot tangannya. Ditambah kacamata hitam dan shoulder bag dari brand Prada membuatnya semakin cantik.

