Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Melissa Cordona, Istri Jordi Amat

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:04 WIB
5 Potret Cantik Melissa Cordona, Istri Jordi Amat
Potret Cantik Melissa Cordona. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Melissa Cordona memang baru awam di telinga netizen Indonesia, terutama para pencinta sepakbola setelah Jordi Amat dinaturalisasi. Istri dari Pemain Timnas Jordi Amat ini memang cantik dan tentunya memiliki body goals idaman.

Jordi Amat sendiri kini sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Melalui akun (@Jordiamat5) Jordi kerap membagikan momen bersama sang istri dan anaknya. Keduanya pun diketahui telah menjalin hubungan selama lebih dari 10 tahun lamanya. 

Nah, berikut potret Melisa seperti dilansir dari akun Instagram Jordi Amat.

Paras Cantik

Melissa Cordona

Postingan yang dibagikan pada tanggal 1 Agustus 2015 melalui akun (@Jordiamat5) membagikan momen saat Jordi dan Melissa tengah berpacaran. Terlihat Melissa sedang melihat buku menu di sebuah restoran. kaos putih yang dibalut blazer hitam mampu membuatnya terlihat sangat cantik.

Penyayang Binatang

Melissa Cordona

Selain parasnya yang cantik postingan ini membuktikan bahwa Melissa juga seorang wanita yang menyukai binatang. Terlihat Melissa sedang menggendong sambil mencium anjingnya yang berjenis Chihuahua. Diketahui jika anjingnya ini bernama Buggy. 

Memiliki Selera Fashion yang Tinggi

 Melissa Cordona

Melissa memiliki body yang goals oleh karena itu, ia cocok menggunakan baju apapun. Seperti dalam postingan ini terlihat Melissa mengenakan kaos putih yang di double dengan jaket jeans yang serasi dengan celana panjang yang terbuat dari jeans. Ditambah sepatu sneakers putih dan berpose sambil memegang minuman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088268/ternyata_ini_pekerjaan_fefe_slinkert_pacar_super_cantik_nathan_tjoe_a_on_yang_nonton_langsung_di_sugbk-zRZe_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Fefe Slinkert, Pacar Super Cantik Nathan Tjoe A On yang Nonton Langsung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027028/alice_campello-i2dB_large.jpg
5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027010/wags_portugal-KcqH_large.jpg
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026484/erika_choperena-9EHU_large.jpg
Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026464/georgina_irwin-9NX6_large.jpg
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016159/5-potret-anastasia-tamasova-istri-kiper-real-madrid-andriy-lunin-yang-punya-tubuh-seksi-dZUgzINQ0s.jpg
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement