5 Potret Cantik Melissa Cordona, Istri Jordi Amat

NAMA Melissa Cordona memang baru awam di telinga netizen Indonesia, terutama para pencinta sepakbola setelah Jordi Amat dinaturalisasi. Istri dari Pemain Timnas Jordi Amat ini memang cantik dan tentunya memiliki body goals idaman.

Jordi Amat sendiri kini sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Melalui akun (@Jordiamat5) Jordi kerap membagikan momen bersama sang istri dan anaknya. Keduanya pun diketahui telah menjalin hubungan selama lebih dari 10 tahun lamanya.

Nah, berikut potret Melisa seperti dilansir dari akun Instagram Jordi Amat.

Paras Cantik

Postingan yang dibagikan pada tanggal 1 Agustus 2015 melalui akun (@Jordiamat5) membagikan momen saat Jordi dan Melissa tengah berpacaran. Terlihat Melissa sedang melihat buku menu di sebuah restoran. kaos putih yang dibalut blazer hitam mampu membuatnya terlihat sangat cantik.

Penyayang Binatang

Selain parasnya yang cantik postingan ini membuktikan bahwa Melissa juga seorang wanita yang menyukai binatang. Terlihat Melissa sedang menggendong sambil mencium anjingnya yang berjenis Chihuahua. Diketahui jika anjingnya ini bernama Buggy.

Memiliki Selera Fashion yang Tinggi

Melissa memiliki body yang goals oleh karena itu, ia cocok menggunakan baju apapun. Seperti dalam postingan ini terlihat Melissa mengenakan kaos putih yang di double dengan jaket jeans yang serasi dengan celana panjang yang terbuat dari jeans. Ditambah sepatu sneakers putih dan berpose sambil memegang minuman.