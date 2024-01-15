Tips Rainbow Diet ala Selebriti Hollywood, Lebih Bebas dan Mudah Diikuti

RAINBOW diet, menjadi tren di kalangan selebriti Hollywood, untuk membentuk bentuk badan agar ideal. Siapa saja yang tertarik untuk memiliki tubuh yang sehat dan bugar, bisa mencoba diet ini.

Seperti Christina Aguilera misalnya, dia mengaku berhasil menurunkan 18 kilogram berkat rainbow diet. Dia tidak lagi tersiksa rasa lapar ataupun terpenjara dengan rutinitas kaku, melainkan menikmati aneka hidangan berwarna-warni yang sehat dan lezat.

Rainbow diet adalah pola makan yang menganjurkan konsumsi buah-buahan dan sayuran dari berbagai warna. Setiap warna buah dan sayuran memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran dari berbagai warna, kita dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

Yang membuat diet ini begitu populer adalah fleksibilitas dan kebebasan yang ditawarkannya. Diet ini tidak memiliki aturan ketat, seperti yang mewajibkan Anda menghitung kalori atau menyingkirkan kelompok makanan tertentu, sehingga dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu, membuatnya lebih mudah diikuti. Nah, berikut beberapa cara melakukan rainbow diet seperti dilansir dari Highend:

1. Isi piring Anda dengan warna-warni

Mulailah dengan menambahkan satu atau dua warna buah dan sayuran baru ke dalam menu Anda setiap minggu. Masukkan bahan-bahan makanan dengan warna-warna seperti merah (tomat, stroberi), oranye (wortel, mangga), kuning (pisang, nanas), hijau (brokoli, bayam), biru/ungu (blueberry, terong), atau bahkan putih (bawang putih, kembang kol).

2. Ganti-ganti warna setiap hari

Jangan hanya terpaku pada warna favorit. Cobalah berbagai macam buah dan sayuran untuk menemukan yang Anda sukai dan jelajahi berbagai kombinasi untuk memaksimalkan asupan nutrisi.