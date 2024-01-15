Viral Pria Paruh Baya Buka Sayembara Hadiah Rp250 Juta, Demi Berdamai dengan Keluarga

VIRAL di linimasa sosial media, seorang bapak di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang tengah membuka sayembara. Bukan sembarang sayembara, tapi sayembara ini untuk berdamai dengan keluarganya.

Ia mengatakan sayembara ini bisa diikuti oleh siapa saja yang bisa mendamaikan dirinya dengan keluarganya, jika hal tersebut berhasil maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp250 juta.

BACA JUGA:

Terlihat dari video berdurasi 2 menit 3 detik yang beredar di jagat mayta, terlihat seorang bapak bernama Rae Suryana warga Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ingin mencari seseorang yang bisa mendamaikan konflik antara dirinya dengan keluarganya.

Dilansir dari akun Tiktok @dedeibien03, Senin (15/1/2024), hallini ia lakukan, lantaran dirinya ingin mencari seseorang yang bisa mendamaikan dirinya dengan keluarga, namun selalu gagal.

(Foto: Tiktok @dedeibien03)

“Siapa saja yang bisa mendamaikan saya dan keluarga, dengan catatan hanya satu permintaan. Keluarga saya harus nurut kepada saya," kata Rae sambil menunjukkan segepok tebal uang tunai bernominal Rp100000 sebagai hadiah sayembara

Andai kata dia memenuhi permintaan saya dan keluarga saya nurut kepada saya sebagai kepala keluarga. Maka uang ini sebesar Rp 250 juta bisa saya berikan,” jelasnya panjang lebar