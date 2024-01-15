Wow! 2023 Ternyata Tahun Terpanas Sepanjang Masa

TAHUN 2023 yang baru saja lewat kemarin, banyak dikeluhkan karena suhu dan cuaca panasnya yang luar biasa.

Ternyata dari sisi sains, berdasarkan analisa dari para ilmuwan dari National Centers for Environmental Information (NCEI), tahun 2023 memang merupakan tahun terpanas yang pernah ada di planet bumi, dikutip dari laman resmi NOAA Gov, Senin (15/1/2024)

Saking panasnya cuaca yang terjadi di 2023, laut Antartika justru mengalami peristiwa yang sangat miris. Lautan beku yang ada di Samudera Selatan bumi itu mengalami pencairan es paling besar yang pernah terjadi di kawasan tersebut.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ada gambar peta bumi berikut informasi kondisi temperature yang mana dari semua gambar tersebut semuanya menampilkan warna merah dan hanya bagian kecil di wilayah Kutub Selatan yang masih menampilkan warna biru atau suhu rendah. Artinya memang sebagian besar seluruh wilayah bumi terpapar panas ekstrem.