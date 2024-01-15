Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bocah 7 Tahun Punya Otot Sixpack bak Atlet Profesional

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |10:00 WIB
Potret Bocah 7 Tahun Punya Otot Sixpack bak Atlet Profesional
Bocah tubuh berotot, (Foto: @kynlee_the_great/Cater News)
A
A
A

SEORANG bocah berusia tujuh tahun asal Los Angeles jadi buah bibir, karena memiliki tubuh sixpack bak atlet profesional. Menariknya, dari keterangan orang tua sang bocah, anaknya tersebut sudah lama mempunyai bentuk tubuh seperti itu.

Angel Himan selaku orang tua sang bocah menyebut, bahwa putrinya itu telah memiliki kondisi tersebut sejak masih berusia tiga tahun. Ia sendiri menyadari pertama kali memperhatikan putrinya saat memenangkan kontes perut, saat putrinya baru berusia tiga tahun.

Untuk itu, agar menjaga kondisinya tetap prima, bocah bernama Kynlee Heiman tersebut menjalani diet ketat dari waktu ke waktu dan rutin menjalani berolahraga seperti senam.

 BACA JUGA:

“Dia bekerja keras untuk itu, tetapi saya pikir itu juga ada hubungannya juga dengan faktor genetik. Karena ketiga anak saya yang lainnya juga berotot,” kata Angel, dikutip dari Daily Mail, Senin (15/1/2024)

 

(Foto: @kynlee_the_great/CATERNEWS) 

Kynlee sendiri mengaku, dirinya tidak keberatan dengan kondisi tubuhnya, justru ia sangat bangga ketika ia mengetahui bahwa memiliki tubuh dan perut yang berotot dan otot yang kencang. Sehingga ia tetap melakukan banyak latihan perut untuk membuat otot tersebut tetap terlihat jelas.

Pada saat usianya memasuki lima tahun, Kynlee pun mulai mengikuti gym, untuk berlatih dengan benar dan menyempurnakan gerakan keterampilannya yang sekarang ia rutin lakukan empat kali dalam seminggu dengan ditambah latihan di rumah bersama sang ibu.

Halaman:
1 2 3
      
