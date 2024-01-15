Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fakta Pengemis Viral Aa kasihan Aa: Dipaksa Ngemis oleh Suami hingga di-KDRT

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |08:09 WIB
Fakta Pengemis Viral Aa kasihan Aa: Dipaksa Ngemis oleh Suami hingga di-KDRT
Viral Pengemis Aa Kasihan Aa. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU video seorang pengemis dengan kata-kata ‘Aa kasihan Aa’ memang menjadi sorotan netizen. Pengemis tersebut merupakan wanita paruh baya dan mengemis di kawasan Gunung Salak, Jawa Barat.

Seorang TikTokter bernama Willie Salim pun mencoba menghampiri wanita tersebut. Wanita bernama Baliah ini menceritakan alasan dirinya menjadi pengemis. Dia mengatakan suaminya yang menyuruh untuk mengemis.

“Iya (suami) jahat. Uang saya diambil, sebenarnya ibu gak mau ngemis, disuruh suami,” ungkap Baliah.

Pengemis Viral

Baliah menceritakan sang suami tak bekerja dan hanya mengandalkannya. Karena itu, ia rela meminta-minta ke pengendara yang lewat di kawasan Gunung Salak ini.

Tak hanya itu, Baliah juga merupakan korban dari KDRT. Ia mengatakan sang suami sering melakukan kekerasan fisik padanya. “Dimarahin suami, dipukul kepala, kaki ditendangin,” ucapnya.

Pengemis Viral

Baliah pun tak kuasa menahan air mata saat menceritakan nasib kehidupannya. Ia juga mengaku mengidamkan sebuah rumah untuk tempat tinggalnya.

“Ada gak yang ibu kepingin?,” tanya Willie.

“Kepingin rumah,” jawab Baliah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pengemis viral Viral di Sosmed
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement