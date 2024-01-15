Fakta Pengemis Viral Aa kasihan Aa: Dipaksa Ngemis oleh Suami hingga di-KDRT

BARU-BARU video seorang pengemis dengan kata-kata ‘Aa kasihan Aa’ memang menjadi sorotan netizen. Pengemis tersebut merupakan wanita paruh baya dan mengemis di kawasan Gunung Salak, Jawa Barat.

Seorang TikTokter bernama Willie Salim pun mencoba menghampiri wanita tersebut. Wanita bernama Baliah ini menceritakan alasan dirinya menjadi pengemis. Dia mengatakan suaminya yang menyuruh untuk mengemis.

“Iya (suami) jahat. Uang saya diambil, sebenarnya ibu gak mau ngemis, disuruh suami,” ungkap Baliah.

Baliah menceritakan sang suami tak bekerja dan hanya mengandalkannya. Karena itu, ia rela meminta-minta ke pengendara yang lewat di kawasan Gunung Salak ini.

Tak hanya itu, Baliah juga merupakan korban dari KDRT. Ia mengatakan sang suami sering melakukan kekerasan fisik padanya. “Dimarahin suami, dipukul kepala, kaki ditendangin,” ucapnya.

Baliah pun tak kuasa menahan air mata saat menceritakan nasib kehidupannya. Ia juga mengaku mengidamkan sebuah rumah untuk tempat tinggalnya.

“Ada gak yang ibu kepingin?,” tanya Willie.

“Kepingin rumah,” jawab Baliah.