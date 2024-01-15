Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Makan Pakai Kuku Super Panjang, Netizen: Tutorial Mempersulit Hidup

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |08:09 WIB
Viral Perempuan Makan Pakai Kuku Super Panjang, Netizen: Tutorial Mempersulit Hidup
Viral Perempuan Berkuku Panjang. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini media sosial TikTok diramaikan dengan video yang menampilkan aksi seorang wanita yang makan dengan kondisi kuku yang panjangnya tidak lazim. Bahkan dalam sebuah video dia menggunakan kuku tersebut untuk menusuk bakso.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok wanita tersebut, @kandhangklambi. Di akun TikToknya itu, wanita yang diketahui bernama Dewi itu memang kerap membagikan konten yang berisi video kegiatan sehari-harinya dengan kuku panjangnya itu.

Salah satunya, konten saat Dewi makan menggunakan tangan yang memiliki kuku yang sangat panjang tersebut. Alih-alih kesulitan saat mengambil makanan di piringnya, Dewi justru terlihat lihai dan tampak telah terbiasa makan menggunakan tangan dengan kuku panjang.

Viral Kuku Panjang

Bahkan, dalam salah satu konten video yang viral, Dewi juga tampak memanfaatkan kuku panjangnya yang berwarna hitam itu untuk mengambil sebuah bakso kecil dengan cara menusukannya.

Dewi lalu melahap bakso yang tertusuk di kukunya itu ke dalam mulutnya yang tampak terbuka lebar, saat makan di sebuah restoran yang ada di salah satu mal Yogyakarta.

Ia seolah ingin menjawab rasa penasaran netizen yang kerap bertanya-tanya bagaimana caranya ia makan dengan kondisi kuku yang sangat panjang itu.

Selain itu, melalui konten tersebut, Dewi juga ingin menjawab hujatan netizen yang menyebut, bahwa ia akan mengganggu bahkan membuat orang lain auto ‘bubar’ ketika sedang makan di tempat umum.

“Siapa yang bilang kalau aku makan pakai kuku di tempat umum kayak gini orang pada bubar. Di tempat umum ya aku makan nih. Tengok nih, nih nih aku ngambilnya pakai apa. Di tempat umum kan,” ujar Dewi sambil merauk bakso dan nasi goreng dengan kuku panjangnya.

