4 Tips Menyamarkan Stretch Mark di Paha, Biar Gak Malu kalau Pakai Celana Pendek

STRECH mark memang kerap menjadi permasalahan bagi banyak orang terutama kaum Hawa. Garis putih yang menonjol di beberapa bagian tubuh dianggap mengganggu penampilan dan membuat seseorang tak percaya diri.

Stretch mark adalah jenis kerusakan kulit, atau bekas luka, yang muncul ketika kulit meregang atau menyusut dengan cepat. Beberapa bagian tubuh yang biasa terdapat stretch mark meliputi bokong, perut hingga paha.

Di paha sendiri, stretch mark pertama kali muncul sebagai garis-garis linier berwarna merah muda atau ungu pada kulit. Selama beberapa bulan atau tahun berikutnya, tanda ini berubah menjadi bekas luka berwarna putih.

Tapi, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyamarkan stretch mark khususnya di bagian paha. Seperti apa caranya? Berikut tipsnya dilansir Medical News Today.

Terapi Kolagen

Cara pertama ialah melakukan terapi kolagen. Meningkatkan produksi kolagen di lokasi stretch mark dapat membuat kulit lebih elastis sehingga mengurangi munculnya stretch mark. Anda bisa menggunakan produk yang bisa merangsang pertumbuhab kolagen guna membantu menyamarkan stretch mark pada bagian paha.

Menggunakan Krim Pertumbuhan Sel Kulit

Kemudian menggunakan krim yang dapat merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel. Anda bisa menggunakan krim yang mengandung bahan centella asiatica.

Menurut penelitian, centella asiatica dapat membantu merangsang produksi kolagen. Selain itu, kandungan vitamin B5 juga dapat meningkatkan reproduksi sel dan membantu mengurangi munculnya stretch mark.