Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Tips Menyamarkan Stretch Mark di Paha, Biar Gak Malu kalau Pakai Celana Pendek

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |11:12 WIB
4 Tips Menyamarkan Stretch Mark di Paha, Biar Gak Malu kalau Pakai Celana Pendek
Strech Mark. (Foto: Freepik)
A
A
A

STRECH mark memang kerap menjadi permasalahan bagi banyak orang terutama kaum Hawa. Garis putih yang menonjol di beberapa bagian tubuh dianggap mengganggu penampilan dan membuat seseorang tak percaya diri.

Stretch mark adalah jenis kerusakan kulit, atau bekas luka, yang muncul ketika kulit meregang atau menyusut dengan cepat. Beberapa bagian tubuh yang biasa terdapat stretch mark meliputi bokong, perut hingga paha.

Di paha sendiri, stretch mark pertama kali muncul sebagai garis-garis linier berwarna merah muda atau ungu pada kulit. Selama beberapa bulan atau tahun berikutnya, tanda ini berubah menjadi bekas luka berwarna putih.

Tapi, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyamarkan stretch mark khususnya di bagian paha. Seperti apa caranya? Berikut tipsnya dilansir Medical News Today.

Terapi Kolagen

Cara pertama ialah melakukan terapi kolagen. Meningkatkan produksi kolagen di lokasi stretch mark dapat membuat kulit lebih elastis sehingga mengurangi munculnya stretch mark. Anda bisa menggunakan produk yang bisa merangsang pertumbuhab kolagen guna membantu menyamarkan stretch mark pada bagian paha.

Menggunakan Krim Pertumbuhan Sel Kulit

Kemudian menggunakan krim yang dapat merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel. Anda bisa menggunakan krim yang mengandung bahan centella asiatica.

Menurut penelitian, centella asiatica dapat membantu merangsang produksi kolagen. Selain itu, kandungan vitamin B5 juga dapat meningkatkan reproduksi sel dan membantu mengurangi munculnya stretch mark.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/02/611/2640526/5-cara-hilangkan-selulit-secara-alami-hasilnya-cepat-terlihat-CulbKz9UXd.jpg
5 Cara Hilangkan Selulit Secara Alami, Hasilnya Cepat Terlihat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/08/611/2452639/tips-bebas-selulit-dengan-5-cara-alami-eemiovG8at.jpeg
Tips Bebas Selulit dengan 5 Cara Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/29/481/1915516/gak-pede-pakai-pakaian-terbuka-karena-selulit-coba-terapkan-tips-ini-0O6LyPzO0S.jpg
Gak Pede Pakai Pakaian Terbuka karena Selulit? Coba Terapkan Tips Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/19/481/1911443/90-wanita-miliki-selulit-kalau-pria-berapa-ya-8VV4Cg8m1A.jpg
90% Wanita Miliki Selulit, kalau Pria Berapa Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/22/481/1876619/7-fakta-tentang-selulit-harus-anda-ketahui-baju-ketat-salah-satu-sebab-munculnya-8pXbQMj7lM.jpg
7 Fakta Tentang Selulit Harus Anda Ketahui, Baju Ketat Salah Satu Sebab Munculnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/08/194/1869874/selain-membuat-kulit-lebih-bercahaya-minum-air-putih-bisa-atasi-selulit-rehyupUtlR.jpg
Selain Membuat Kulit Lebih Bercahaya, Minum Air Putih Bisa Atasi Selulit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement