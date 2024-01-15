Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cara Menuju Curug Maribaya, Air Terjun Cantik nan Asri di Bandung

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |17:04 WIB
Cara Menuju Curug Maribaya, Air Terjun Cantik nan Asri di Bandung
Curug Maribaya, Lembang, Bandung (Foto: Instagram/@ayenihindasyah97)
A
A
A

CURUG Maribaya di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat menjadi destinasi wisata menarik bagi para pengunjung yang menginginkan keindahan alam nan asri.

Keunikan kawasan wisata alam Maribaya terletak pada sumber air panasnya, yang menarik perhatian banyak wisatawan, baik dari kalangan lokal maupun luar daerah.

Sebelumnya, destinasi wisata ini hanya dikelola oleh penduduk sekitar dan mengalami perbaikan secara sederhana.

Namun, seiring berjalannya waktu, pihak yang bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan mulai melakukan renovasi secara lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas tempat ini.

Alamat lengkap Curug Maribaya terletak di Kampung Cikondang, Pangalengan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Meski kecepatan perjalanan mungkin dipengaruhi oleh kondisi jalan, namun tidak perlu khawatir karena jalannya sudah cukup baik, belum lagi pemandangan indah dan lingkungan yang asri.

Bagi Anda yang hendak berkunjung ke Curug Maribaya bisa mengikuti panduan berikut sebagaimana dilansir dari laman tourbandung.id.

Curug Maribaya

(Foto: Instagram/@nanikramadhani)

Lewat Dago Atas

Rute awal menuju destinasi Curug Maribaya dapat diambil melalui jalur Dago Atas. Pengunjung dapat memilih berbagai sarana transportasi seperti bus, angkot, motor, atau mobil pribadi.

Setelah tiba di Terminal Dago, akan ditemui persimpangan di mana pengguna jalan diminta untuk mengambil arah kiri menuju Dago Giri.

Setelah mencapai titik tersebut, pengunjung hanya perlu melanjutkan perjalanan lurus hingga mencapai wilayah Lembang dan kemudian Maribaya.

Tidak perlu khawatir atau bingung, karena begitu sampai di lokasi ini, pengunjung akan diarahkan melalui papan petunjuk menuju Curug Maribaya.

Dengan mengikuti petunjuk tersebut, pengunjung akan sampai dengan mudah ke tujuan mereka.

Melalui Jalan Setia Budi

Alternatif rute kedua adalah melalui jalan Setiabudi. Dari wilayah Dago, pengunjung dapat langsung menuju Jalan Setiabudi yang berdekatan dengan Ledeng dan UPI. Dari sana, perjalanan bisa dilanjutkan menuju Lembang dan kemudian ke daerah Maribaya.

Pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi untuk memudahkan perjalanan melalui jalur ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/408/3039983/curug_sodong_sukabumi-GHl6_large.JPG
Curug Sodong, Surga Tersembunyi di Geopark Ciletuh Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018431/air_terjun_palukahan-r9tM_large.JPG
4 Rekomendasi Wisata Air Terjun di Sijunjung Sumbar, Pesonanya Memikat Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/408/3016649/air_terjun_coban_jahe-Nyc6_large.JPG
Air Terjun Coban Jahe: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/408/3014490/curug_pangeran_bogor-6aES_large.JPG
Curug Pangeran: Lokasi, Aktivitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/408/3009145/intip-keindahan-air-terjun-aek-sijorni-spot-ideal-lenyapkan-penat-eWYUd8fTBu.jpg
Intip Keindahan Air Terjun Aek Sijorni, Spot Ideal Lenyapkan Penat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/406/2985787/ternyata-ini-alasan-kenapa-curug-walet-bogor-dikenal-sangat-angker-DZ29SzAmjl.JPG
Ternyata Ini Alasan Kenapa Curug Walet Bogor Dikenal Sangat Angker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement