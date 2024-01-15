Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Penemuan Makhluk Diduga Alien Berjari Tiga, Ini Faktanya

Wulan Savitri , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:00 WIB
Viral Penemuan Makhluk Diduga Alien Berjari Tiga, Ini Faktanya
Boneka yang diduga alien. (Foto: South China Morning Post)
A
A
A

BONEKA berjari tiga disita oleh otoritas bea cukai Amerika Serikat karena menyerupai makhluk luar angkasa. Terkait hal tersebut, para ahli forensik asal Peru menolak klaim adanya makhluk asing yang berada di bumi.

Arkeolog forensik Flavio Estrada, mengungkapkan bahwa sepasang boneka berasal dari sisa-sisa tulang hewan. Boneka tersebut memiliki ukuran sepanjang dua kaki yang dirias berbalut kain merah dan memiliki tiga jari.

“Mereka (boneka) bukan alien. Benda-benda itu hanya terbuat dari tulang hewan yang direkatkan dengan kertas, lem sintetis modern, serta logam,” ujar Estrada, yang dikutip dari South China Morning Post (SCMP), Senin (15/1/2024).

Boneka alien

Maka dari itu, Kantor Kejaksaan AS pun belum dapat memastikan siapa pemilik asli boneka yang menyerupai alien tersebut. Pada Oktober 2023, sempat ditemukan bahwa penerima boneka itu adalah warga Meksiko.

Dalam upaya membuktikan kebenarannya, September lalu, jurnalis José Jaime Maussan dan beberapa anggota kementerian turut menghadiri Kongres Meksiko untuk meneliti lebih lanjut.

Sebelumnya terdapat klaim serupa di 2017. Peneliti dan dokter kembali memicu perdebatan mengenai mayat “makhluk non-manusia" yang pernah ditemukan di Peru. Akan tetapi, laporan dari pihak kantor kejaksaan Peru membantah dan menegaskan kembali bahwa klaim terkait sisa-sisa alien leluhur adalah tidak benar.

Halaman:
1 2
      
