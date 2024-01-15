Profil Elwizan Aminudin, Mantan Dokter Palsu yang Sering Salah Diagnosis Cedera Pemain Timnas

PROFIL Elwizan Aminudin akan dibahas dalam artikel ini. Sosoknya pernah ramai jadi buah bibir di kalangan dunia sepakbola. Mantan tenaga kesehatan itu berdedikasi dalam Tim Nasional (Timnas) Indonesia, kemudian dirinya diduga sebagai dokter gadungan.

Nama Elwizan mencuat kembali karena perkara yang belum terselesaikan pihak kepolisian sejak 2021 lalu. Kasusnya pertama kali dilaporkan Klub PSS Sleman atas dugaan pemalsuan ijazah dan profesi dokter.

Lantas siapa sosok mantan dokter yang salah mendiagnosis pemain timnas? Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (15/1/2024), berikut profil Elwizan Aminudin.

Berawal dari insiden yang menimpa kiper Timnas Indonesia Ernando Ari Sutaryadi yang menyebabkannya cedera, bahkan nyaris pensiun dini. Sosok Elwizan atau dikenal Dokter Amin mengaku lulusan dari kedokteran Universitas di Aceh.

Pria kelahiran 1982 itu, pernah menjadi bagian dari tim PS TNI (sekarang Persikabo 1973), Madura United, dan Kalteng Putra. Selain itu, dirinya pun berkesempatan bergabung sebagai tim medis Timnas Indonesia U-16 dan U-19.

Selama kurang lebih 11 tahun berprofesi layaknya dokter asli, dia menggunakan ijazah palsu untuk melancarkan aksinya. Namun skandal yang menyangkut pria asal Bireuen, Aceh itu, telah dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadi Lukita.

Elwizan terlibat dalam tindakan penipuan praktik dokter. Dirinya kerap kali memberikan diagnosis tidak tepat kepada beberapa pemain timnas Indonesia dan PSS Sleman yang mengalami cedera.