Ibunda Maxime Bouttier Meninggal Dunia Akibat Penyakit Jantung, Tak Mengeluh Selama Sakit

AKTOR tampan Maxime Bouttier sangat terpukul dengan kepergian sang ibunda tercinta, Hj Siti Purwanti pada pada Minggu 14 Januari 2024 pukul 19.15 WIB.

Sejak kedatangannya ke rumah duka di kawasan Bangka, Jakarta Selatan hingga pemakaman di TPU Jeruk Purut, Maxime Bouttier enggan memberikan keterangan. Keterangan pun diwakilkan oleh Luna Maya kekasih Maxime Bouttier yang setia hadir mendampingi Maxime dan keluarga.

Dalam kesempatan tersebut Luna Maya mengungkapkan bahwa ibunda Maxime Bouttier memiliki riwayat penyakit jantung.

"Jantung ya udah lama," ucap Luna Maya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).