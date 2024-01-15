7 Tempat Wisata Hits di Kutai Kartanegara, Pantai Eksotis hingga Taman Lampu Warna-warni

KUTAI Kartanegara ialah sebuah kota di Kalimantan Timur yang terus mendapat perhatian karena statusnya sebagai calon ibu kota baru. Kota ini menawarkan banyak tempat populer yang layak dikunjungi.

Sebagai pusat pemerintahan di Tenggarong, Kutai Kartanegara menghadirkan berbagai panorama wisata yang menarik, mulai dari daratan hingga laut.

Semua ini hadir untuk memanjakan pengunjung dengan pengalaman segar, peluang foto yang menarik, atau hanya mencari suasana baru.

Berikut Okezone rangkumkan tujuh tempat wisata hits di Kutai Kartanegara wajib Anda Kunjungi :

1. Pantai Ambalat

Ambalat Beach berlokasi di Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Garis pantai ini dihiasi dengan deretan pohon pinus yang tumbuh subur. Pantai ini menampilkan pasir putih kecoklatan.

Aktivitas seperti bermain air laut, bermain pasir, atau bersantai di gazebo tepi pantai dapat dinikmati di sini. Harga tiket masuknya Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil, dan buka 24 jam.

2. Ladaya

Ladaya, yang berlokasi di Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, mirip dengan kebun binatang mini. Tempat ini menyajikan berbagai hewan khas Kalimantan Timur, termasuk Burung Merak, Burung Uwa-uwa, Beruang Madu, dan Burung Enggang.

Pengunjung dapat memilih dari berbagai fasilitas yang disediakan, seperti mini zoo atau taman bermain. Ladaya menawarkan area outbond untuk kegiatan wisata, seperti flying fox dan tempat berkemah.

Harga tiket masuknya Rp15.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Buka dari jam 09.00 hingga 17.00 Wita.

3. Wisata Bukit Biru

Wisata Bukit Biru berlokasi di Jalan Pahlawan, Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tempat ini seringkali dikunjungi oleh para wisatawan pada sore hingga menjelang petang untuk menikmati keindahan matahari terbenam.

Meskipun sinar matahari sedang terik, suasana objek wisata ini tetap sejuk karena pepohonan yang tumbuh rindang di sekitarnya. Harga tiket masuknya Rp5.000, dan tempat ini buka 24 jam.

4. Waduk Panji

Waduk Panji, yang berlokasi di Jalan Selimpat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan suatu bendungan yang difungsikan untuk pengairan sawah. Di sekitar waduk ini, terbentang danau buatan.

Pinggiran danau dilengkapi dengan papan kayu yang sering digunakan oleh pengunjung untuk bersantai atau mengabadikan momen dengan berfoto. Harga tiket masuknya Rp3.000, dan buka dari jam 08.00 hingga 00.00 Wita.