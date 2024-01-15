Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hanya Muncul Setahun Sekali, Ini 10 Alasan Kenapa Harga Kue Bulan Mahal

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:02 WIB
Hanya Muncul Setahun Sekali, Ini 10 Alasan Kenapa Harga Kue Bulan Mahal
Kue Bulan atau Mooncake (Foto: Instagram/@eka.motret)
A
A
A

SEJUMLAH restoran China menawarkan kue bulan (mooncake) sebagai hidangan lezat dalam menu mereka. Kue bulan sendiri merupakan hidangan khas yang paling sering disiapkan dan dinikmati selama Festival Pertengahan Musim Gugur di China dan Vietnam.

Hidangan ini berperan sebagai sajian yang dibagikan kepada anggota keluarga, teman, dan orang-orang tersayang.

Namun, bagi mereka yang berniat membeli kue bulan, akan segera menyadari bahwa harga kue ini cukup mahal.

Lantas, kenapa kue bulan harganya bisa begitu mahal? Berikut sepuluh alasannya sebagaimana melansir The Cold Wire.

1. Bahan mewah dan eksklusif

Harga kue bulan tinggi karena kemasannya eksklusif, termasuk penggunaan bahan mewah seperti emas atau berlian.

Kue Bulan

(Foto: Instagram/@kozytoast)

Beberapa produsen bahkan membayar seniman atau desainer dengan bayaran besar untuk menciptakan tampilan kemasan yang unik, menyebabkan kenaikan harga produk.

2. Merk terkenal

Merek mewah seperti Gucci, Prada, Louis Vuitton, dan Dior membuat harga kotak kue bulan lebih mahal karena reputasi dan dominasi mereka dalam penjualan.

Konsumen cenderung membayar lebih tinggi untuk merek ternama, bahkan jika kualitasnya hanya sedikit berbeda. Kue bulan bisa mahal jika dibeli dari merek mewah yang terkenal.

3. Hanya muncul setahun sekali

Kue bulan terbaik hanya tersedia setahun sekali pada Festival Pertengahan Musim Gugur. Pembuatannya meningkat saat itu, dijual di restoran, hotel, dan edisi terbatas merek ternama.

Permintaan tinggi karena kue mudah rusak dan hanya dinikmati selama festival. Ketersediaan terbatas menyebabkan harga kue bulan melonjak.

Kue Bulan

(Foto: Instagram/@mo_tokyo)

4. Tradisi sarat nilai filosofis

Kue bulan, simbol persatuan dalam budaya Tiongkok, adalah camilan reuni yang tak terpisahkan dari tradisi keluarga dan persahabatan.

Harganya yang cenderung lebih tinggi tidak mengurangi setia pelanggan, karena nilai emosional dan tradisional yang mendalam. Pedagang dapat menetapkan harga lebih tinggi berkat keberlanjutan tradisi, menjadikan harga kue bulan lebih mahal.

5. Unik dan sulit tergantikan

Kue bulan sulit digantikan, terutama selama Festival Pertengahan Musim Gugur yang merupakan acara pokok untuknya.

Kurangnya barang pengganti membuat permintaan tinggi, dan vendor dapat menjaga harga tetap tinggi karena tidak ada alternatif setara. Kue bulan tetap mahal karena keunikannya yang sulit digantikan.

Halaman:
1 2
      
