HOME WOMEN TRAVEL

Qatar Airways Buka Penerbangan Perdana ke Kualanamu, Terbang 3 Kali Sepekan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:00 WIB
Qatar Airways Buka Penerbangan Perdana ke Kualanamu, Terbang 3 Kali Sepekan
Pesawat Qatar Airways mendarat perdana di Bandara Internasional Kualanamu (Foto: MPI)
A
A
A

BANDARA Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara menyambut penerbangan perdana Qatar Airways dari Doha, Qatar.

Penerbangan perdananya Qatar Airways tiba di Bandara Internasional Kualanamu dengan membawa 76 penumpang pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 13.28 WIB dengan menggunakan pesawat tipe Boeing 787 Dreamliner dengan nomor penerbangan QR966. Maskapai ini memiliki kapasitas 22 kursi kelas bisnis dan 232 kursi kelas ekonomi.

Ikut hadir juga di dalam penerbangan ini Presiden of Qatar National Library Bapak H.E. Dr. Hamad bin Abdelaziz Al Kawari, Senior Vice President Qatar Airways East Region, Marwan Koleilat, dan Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan.

Qatar Airways mendarat di Bandara Kualanamu

(Foto: MPI)

Kegiatan inaugural ceremony Qatar Airways dihelat di ruang tunggu keberangkatan berupa pertunjukan tarian persembahan melayu dan water salute, di mana dua mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air membentuk gerbang air, menyemarakkan momen bersejarah ini, yang menandakan telah di bukanya penerbangan QATAR Airways di bandara Kualanamu.

President Director of PT Angkasa Pura Aviasi, Achmad Rifai, menyatakan antusias sekaligus bangga menjadi bagian dari sejarah penerbangan perdana Qatar Airways di Bandara Internasional Kualanamu.

"Kehadiran Qatar Airways di Bandara Internasional Kualanamu tidak hanya membuka peluang baru bagi perekonomian lokal tetapi juga memperkuat posisi Kualanamu sebagai hub penerbangan utama di kawasan ini," kata Achmad.

