3 Kesalahan Besar Turis saat Berlibur ke Maladewa, Surga Dunia dengan Sejuta Pesona

MALADEWA, surganya pantai-pantai putih yang masih asli, air biru kehijauan, dan resor mewah, telah menjadi destinasi idaman bagi banyak pelancong.

Meskipun perjalanan ke atol ini di Samudera Hindia dapat menjadi pengalaman berbulan madu atau petualangan seumur hidup, harganya yang mahal seringkali menjadi tantangan.

Namun, banyak pengunjung yang telah menginjakkan kaki di sana menyebut bahwa biaya tersebut sebanding dengan kenikmatan, dengan bungalow di atas air yang mewah, hidangan laut segar, perjalanan bersama lumba-lumba, dan snorkeling yang memukau.

Bagi mereka yang ingin menikmati pesona Maladewa tanpa harus menguras kantong, terdapat beberapa cara cerdas untuk menghemat uang.

Salah satunya adalah dengan mengunjungi pulau-pulau lokal yang menawarkan hotel-hotel terjangkau, meski dengan kebijakan tanpa minuman keras.

Ahli perjalanan menekankan pentingnya perencanaan yang hati-hati dan memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan sebelum berangkat ke sana.

Oleh karenanya, merencanakan rute transportasi, perbekalan makanan dan minuman, serta aktivitas selama di sana menjadi kunci untuk menjadikan perjalanan ke Maladewa tak terlupakan.

(Foto: Instagram/@sixsenseslaamu)

Dengan mengikuti saran ini, pengunjung dapat menikmati pesona Maladewa tanpa harus mengorbankan banyak uang.

Seorang traveler bernama Nadine dapat menghemat pengeluaran untuk liburan. Penerbangan di Februari saat ini lebih murah sekitar 200 pound atau hampir Rp4 juta dibanding dengan musim liburan.

Mengutip Daily Star, berikut tiga kesalahan besar yang perlu diketahui saat berlibur ke di Maladewa.

1. Tidak memilih paket lengkap

Nadine menyarankan untuk menghindari persepsi bahwa paket lengkap, seperti hotel half-board atau all-inclusive, ialah kemewahan yang tidak perlu.

Meski mungkin terdengar mahal, banyak paket all-inclusive menawarkan fasilitas tambahan, seperti olahraga air gratis dan minuman tak terbatas, sehingga dapat memberikan nilai yang sepadan.