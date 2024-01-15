Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pemanasan Global Picu Turbulensi Pesawat Jadi Lebih Parah, Kok Bisa?

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |10:02 WIB
Pemanasan Global Picu Turbulensi Pesawat Jadi Lebih Parah, Kok Bisa?
Ilustrasi (Foto: Pexels/Jason Toevs)
A
A
A

PENERBANGAN telah lama menghadirkan segudang tantangan. Baik saat keberangkatan penerbangan tertunda, kehilangan bagasi, maupun antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan.

Kini, para ilmuwan menunjukkan kekhawatiran yang mungkin lebih besar. Adanya peningkatan turbulensi parah yang dapat menyebabkan perubahan ketinggian secara tiba-tiba dan cedera serius.

Para peneliti Inggris menemukan bahwa turbulensi parah telah meningkat sebesar 55 persen sejak tahun 1979, kemungkinan akan semakin sering terjadi seiring dengan pemanasan bumi.

Pemanasan global menyebabkan gangguan pada jet stream – arus sempit udara yang bergerak cepat pada pesawat untuk mendapatkan peningkatan kecepatan.

Puluhan ribu pesawat mengalami turbulensi parah setiap tahunnya. Perkiraan kerugian yang ditanggung sektor penerbangan global mencapai 826 juta pound atau Rp14 triliun yang disebabkan oleh cedera, kerusakan struktural pesawat, dan penundaan penerbangan.

Studi baru ini dilakukan oleh para peneliti di University of Reading dan diterbitkan di Geophysical Research Letters.

“Setelah penelitian selama satu dekade menunjukkan bahwa perubahan iklim akan meningkatkan turbulensi udara jernih di masa depan, kini kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa peningkatan tersebut telah dimulai,” kata penulis studi, Profesor Paul Williams mengutip Daily Mail.

Infografis Turbulensi Pesawat

“Kita harus berinvestasi dalam sistem prakiraan dan deteksi turbulensi yang lebih baik. Demi mencegah kondisi udara yang lebih buruk berubah menjadi penerbangan bergelombang dalam beberapa dekade mendatang,” tambah Paul.

Beberapa turbulensi pesawat terjadi di lokasi tertentu, seperti di pegunungan atau di sekitar badai konvektif, dan sebagian besar dapat dihindari.

Namun, jenis turbulensi tertentu yang disebut Clear Air Turbulence (CAT) tidak terlihat. Terjadi ketika massa udara yang bergerak dengan kecepatan berbeda bertemu.

CAT sulit untuk diamati sebelum jejak pesawat menggunakan metode penginderaan jauh dan menantang bagi ahli meteorologi penerbangan untuk memperkirakannya.

“Masalah utama (CAT) adalah Anda tidak dapat melihatnya,” kata Ramalingam Saravanan, profesor di Departemen Ilmu Atmosfer Universitas Texas A&M.

Menurut Ramalingam, cara terbaik bagi pilot untuk mengetahuinya adalah ketika pilot lain telah terbang melewatinya dan mengirimkan radio kembali, memberi tahu mereka lokasinya.

“Anda dapat mencoba memprediksinya secara statistik, namun Anda tidak dapat memprediksinya berdasarkan kasus individual karena ini merupakan proses acak, dan udara terlihat bersih dan tidak berbahaya – sesuai dengan namanya,” jelasnya.

