Mau Lihat Bunga Sakura Indah Bermekaran Langsung di Jepang? Catat Nih Tanggalnya

POHON sakura diperkirakan akan mulai berbunga pada tanggal 23 Maret 2024 di Tokyo, atau sehari lebih awal dari biasanya.

Bunga khas negeri matahari terbit itu akan mekar sepenuhnya diperkirakan sekitar tanggal 30 Maret, demikian menurut prediksi yang diumumkan Japan Meteorological Corporation pekan lalu.

Mengutip The Japan Times secara keseluruhan, bunga sakura diperkirakan akan mulai mekar beberapa hari lebih awal dari rata-rata untuk musim 2024.

Pohon sakura diperkirakan akan mekar pertama kali di Prefektur Kochi sekitar tanggal 18 Maret, dan kemudian disusul oleh daerah lain di Jepang, dan mekarnya bunga sakura akan sampai ke Hokkaido sekitar tanggal 2 Mei.

(Foto: Instagram/@mystics_meta)

Pohon-pohon ini diperkirakan akan mulai berbunga sekitar tanggal 21 Maret di Nagoya dan mencapai mekar penuh pada tanggal 31 Maret.

Di Kota Kyoto, bunga sakura akan mulai mekar pada tanggal 23 Maret, dan mekar penuh diperkirakan sekitar tanggal 1 April.

Karena suhu yang lebih tinggi dari biasanya di bulan November dan Desember, bunga sakura di Jepang bagian barat dan timur kemungkinan besar akan mekar lebih awal, sementara di Jepang bagian utara diperkirakan akan mekar pada waktu yang sama seperti biasanya.

Hal ini mengikuti tren musim bunga sakura yang mekar lebih awal, di tengah-tengah kenaikan suhu rata-rata negara yang terkait dengan pemanasan global, dengan suhu rata-rata di Jepang tahun lalu menjadi yang tertinggi dalam catatan, menurut Badan Meteorologi, dikutip dari The Japan Times.