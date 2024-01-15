10 Restoran Halal di Seoul Aman buat Traveler Muslim, Menunya Dijamin Lezat!

Balwoo Gongyang, salah satu restoran halal di Kota Seoul, Korea Selatan (Foto: Instagram/@balwoogongyang_official)

MENIKMATI liburan di Seoul, Korea Selatan sebagai seorang warga muslim seringkali dihadapkan pada sulitnya menemukan restoran yang menyajikan hidangan halal.

Sebagai negara yang tidak mayoritas muslim, sulit untuk mencari tempat makan yang menawarkan hidangan bebas dari bahan nonhalal.

Namun, untuk memastikan perjalanan liburan tetap nyaman dan aman bagi traveler muslim, berikut Okezone rangkumkan 10 restoran halal patut dicoba saat Anda berlibur ke Seoul, Korea Selatan.

1. Hajj Korea Halal Food

Restoran halal pertama yang layak dikunjungi di Korea adalah Hajj Korea Halal Food yang terletak dekat dengan Seoul Central Mosque.

Tempat ini menjadi pilihan yang populer di kalangan wisatawan muslim karena menyediakan beragam menu, mulai dari hidangan Korea tradisional hingga makanan khas Malaysia.

(Foto: Instagram/@farrah.rahim04)

Hajj Korea Halal Food berlokasi di Yongsan-gu, 한남동 Usadan-ro 10-gil, 39 1층, Seoul, memudahkan wisatawan untuk singgah sebelum atau setelah salat di masjid.

2. Eid Halal Korean Food

Eid Halal Korean Food di Seoul, dikenal karena hidangan campuran autentik dari Timur Tengah dan Korea, restoran ini menawarkan berbagai sajian menarik.

BACA JUGA: Observasi Landscape Kota Seoul dari Tower Tertinggi Kelima di Dunia

Salah satu hidangan favorit yang menjadi andalannya adalah kebab domba, terdiri dari potongan daging domba panggang yang lezat.

3. Chunja Daegu-tang

Jika mencari makanan laut halal di Korea, Chunja Daegu-tang adalah destinasi yang tepat. Restoran halal di Seoul ini terkenal dengan hidangan autentik berbasis ikan. Menu utamanya, daegu tang, merupakan sup ikan kod yang kaya rempah.

(Foto: visitkorea.or.id)

Tersedia juga pilihan menu daegu jiri yang patut dicoba. Terletak di 375-44, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, restoran ini menawarkan pengalaman kuliner yang unik bagi para penggemar makanan laut yang mencari hidangan halal di Korea.

4. Balwoo Gongyang

Balwoo Gongyang adalah restoran vegan yang menghadirkan hidangan berbahan dasar kedelai.

Menu-menu di restoran ini umumnya tidak berbumbu tajam seperti hidangan tradisional Korea, namun, Balwoo Gongyang dikenal sebagai salah satu restoran yang diakui dalam Michelin Guide yang bergengsi.

Terletak di Ujeongguk-ro, Jongno, Jongno-gu, Seoul, restoran ini menawarkan pilihan hidangan dengan bahan dasar vegan.

(Foto: Instagram/@balwoogongyang_official)

5. Yang Good BBQ

Yang Good BBQ merupakan pilihan yang tepat bagi para pengunjung yang mencari BBQ Korea dengan daging halal di Seoul.

Restoran ini terkenal karena menyajikan hidangan BBQ Korea halal, yang merupakan opsi yang langka di antara banyaknya restoran BBQ di Seoul yang mayoritas menyajikan daging babi.

Selain daging, Yang Good BBQ juga menawarkan hidangan Korea lainnya seperti bibimbap dan ramen halal. Meskipun demikian, restoran ini harganya cukup terjangkau, sesuai dengan standar restoran di Seoul. Lokasinya berada di 15, Nonhyeon-ro 95-gil, Gangnam-gu, Seoul.