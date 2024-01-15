Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Berburu Sate Maranggi Sampai ke Ketinggian 2 Ribu Meter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |10:01 WIB
Berburu Sate Maranggi Sampai ke Ketinggian 2 Ribu Meter
Sate Maranggih. (Foto: MPI)
A
A
A

SATE maranggi merupakan makanan khas Purwakarta yang memiliki rasa manis dan gurih. Sate maranggi biasanya menggunakan daging sapi dan ditambah lemak sehingga rasanya makin gurih dan juicy.

Berbeda dengan sate pada umumnya, sate maranggi biasa disantap menggunakan sambal tomat dan bumbu bumbu oncom. Rasa gurih dari oncom berpadu dengan nikmatnya satu maranggi menjadi satu kesatuan yang sangat pas.

Ada banyak tempat untuk mencicipi sate maranggi, salah satunya di The Upper Clift Resort and Cafe yang berlokasi di Bojong Koneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uniknya, Anda bisa merasakan sensasi baru menikmati sate maranggi dari atas ketinggian karena lokasi cafe ini yang berada kurang lebih 2.000 meter di atas permukaan laut.

Sate Maranggih

MNC Portal sempat mencicipi satu maranggi tersebut. Sate maranggi disajikan dengan sangat cantik di atas piring berwarna putih. Dalam satu porsi terdiri dari 4 tusuk sate. Di piring itu juga tersaji sambal dabu-dabu yang diberi alas daun sawi, salad, dan sambal kecap.

Dari segi porsi sate maranggi memang sangat sedikit, namun potongan dagingnya cukup besar dan mengenyangkan. Sate ini juga disajikan dengan taburan bawang goreng dan lontong.

Untuk rasa dari daging sapi ini sangat gurih bercampur dengan manis. Marinasi sate ini cukup sempurna karena rasa dari rempahnya terasa dan dagingnya juicy dan tidak keras.

Yang bikin makin nagih adalah aroma smoky dari bakaran sate maranggi ini masih terasa di mulut. Perpaduan rasa yang sempurna dalam satu gigitan. Untuk harga makanannya sendiri dibanderol mulai Rp25 ribu sampai Rp128 ribu.

Selain sate maranggi, di cafe ini juga terdapat menu lainnya, seperti timbel ulam bakar, ayam panggang cabe hijau, sayur asem tradisional, dan kopi susu jacaranda.

