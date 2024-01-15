Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sehat dan Ramah Lingkungan! Ini Tips Menggunakan Minyak Goreng Bebas Lemak Jenuh

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |15:24 WIB
Sehat dan Ramah Lingkungan! Ini Tips Menggunakan Minyak Goreng Bebas Lemak Jenuh
Tips Menggunakan Minyak Goreng Bebas Lemak Jenuh, (Foto: Dok)
A
A
A

Tips menggunakan minyak goreng sehat dan ramah lingkungan berikut ini bisa Anda terapkan di rumah. Masak pun jadi lebih menyenangkan dan hasilnya sesuai ekspektasi.

Seperti diketahui, minyak goreng yang sehat memiliki kadar kandungan lemak jenuh yang lebih sedikit dibandingkan dengan lemak tak jenuh.

Selain itu, minyak goreng yang berkualitas baik juga memiliki titik asap tinggi. Artinya, pada temperatur tinggi, minyak tidak mudah berasap. Titik asap adalah temperatur ketika minyak dipanaskan sebelum keluar asap dan berubah warna, yang menandakan berubahnya komposisi dalam minyak.

Satu lagi, minyak goreng yang baik berwarna bening dan tidak cepat menghitam, sehingga meminimalkan risiko kanker.

Nah, berikut tips menggunakan minyak goreng yang sehat dan ramah lingkungan.

 

Tips Menggunakan Minyak Goreng

1. Jangan Panaskan Minyak Goreng dengan Suhu Terlalu Tinggi

Temperatur saat menggoreng harus tepat. Bila minyak belum panas tapi makanan sudah dimasukkan, akan menyebabkan makanan terlalu banyak menyerap minyak. Sedangkan bila terlalu panas, makanan juga menjadi cepat gosong sementara bagian dalamnya mungkin masih belum matang. Selain itu, gunakan minyak secukupnya, agar senyawa yang terbentuk dari pemanasan tidak terlalu banyak.

2. Tiriskan Makanan usai Digoreng

Setelah digoreng, ada baiknya makanan ditiriskan dulu dan serap minyak dengan menggunakan tisu kertas untuk mengurangi kelebihan minyak.

3. Ganti Minyak Baru Setiap Tiga Kali Menggoreng

Idealnya penggunaan minyak goreng hanya sekali saja dengan suhu di bawah 120 derajat Celsius. Namun, minyak goreng sebenarnya masih bisa digunakan hingga tiga kali. Hindari menggunakan minyak yang sama berkali-kali.

Sebab, minyak yang semakin sering dipanaskan dapat mengalami kerusakan karena adanya oksidasi yang membuat makanan menjadi bau. Sebaiknya ganti minyak dengan yang baru.

Halaman:
1 2
      
