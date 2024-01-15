Tak Cuma Turunkan Berat Badan, Ini 4 Manfaat Lain Makan Lobak

LOBAK yang masuk dalam famili Brassicaceae merupakan jenis sayuran asli Asia dan Eropa. Sayuran ini memiliki nama latin Raphanus sativus dan bentuknya mirip wortel, namun lebih berisi. Ada beberapa jenis lobak tergantung warna umbinya, salah satunya adalah lobak.

Lobak tidak hanya bagus untuk diolah menjadi berbagai masakan, tapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Lobak mengandung kalsium, potasium, magnesium, dan tembaga.

Selain itu, lobak kaya akan antioksidan seperti katekin, pirogalol, asam vanilat, dan senyawa fenolik lainnya. Di bawah ini manfaat lobak bagi kesehatan dilansir dari berbagai sumber.

Mengontrol Kadar Gula Darah

Lobak mengandung sifat antidiabetes, glukosinolat dan isothiocyanates yang membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh.

Meningkatkan Fungsi Hati

Manfaat lobak lainnya adalah dapat meningkatkan fungsi hati. Pasalnya, lobak mengandung indole-3-carbinol dan 4-methylthio-3-butenyl isothiocyanate yang dapat membantu detoksifikasi hati dan menyembuhkan kerusakan sendi.