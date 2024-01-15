Resep Makan Malam Tumis Daging Lada Hitam ala Shireen Sungkar

RESEP makan malam kali ini adalah tumis daging lada hitam ala Shireen Sungkar. Shireen Sungkar memang doyan memaskan, dia pun berbagi resep yang bisa Anda coba.

Membuat tumis daging lada hitam ini pun cukup mudah dan cepat, serta rasanya pun enak. Apalagi, menu ini pun bukan sesuatu yang sulit untuk dicari bahan-bahannya.

Shireen Sungkar pun mengklaim bahwa dengan masakan ini para suami pun akan semakin sayang dengan istri. So, seperti apa resep praktis tumis daging lada hitam ala Shireen Sungkar?

Bahan-bahan:

150 gram daging sapi

1/2 siung bawang bombai ukuran kecil