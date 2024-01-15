Resep Makan Malam Mi Goreng Sukiyaki

RESEP makan malam hari ini adalah mi goreng sukiyaki yang nikmat dimakan untuk makan malam. Masakan ini pun memiliki banyak elemen di dalamnya sehingga membuatnya nikmat untuk dinikmati.

Mi goreng sukiyaki terbuat dari mi, daging, caisim, telur hingga wortel. Cara membuatnya pun tergolong mudah. Nah, berikut resep membuat Mi Goreng Sukiyaki seperti dilansir dari Eresep.

Bahan-bahan:

500 gram lo mi, seduh sebentar, tiriskan

200 gram daging sukiyaki, potong dua

10 butir telur puyuh, rebus

150 gram caisim, potong-potong