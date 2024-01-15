6 Cara Mencuci Handuk hingga Bersih, Tak Ada Lagi Kuman dan Kotoran

Cara Mencuci handuk kotor sebenarnya sangat mudah. Cukup dengan diterjen yang tepat, masukkan ke mesin cuci, dan selanjutnya keringkan.

Seperti kita ketahui, handuk yang dipakai berkali-kali untuk mengeringkan bagian tubuh yang basah akan menjadi lembap. Tentu saja, area lembap dan basah jadi tempat favorit dari kuman dan bakteri. Kuman dan bakteri tersebut bisa menyebabkan datangnya penyakit seperti kutu air, kutil, infeksi jamur dan infeksi bakteri Staphylococcus.

Nah, untuk menghilangkan lembap yang jadi sarang kuman dan bakteri, begini cara mencuci handuk yang benar.

Cara Mencuci Handuk

1. Pisahkan Handuk

Pisahkan handuk dan pakaian sebelum dicuci. Pisahkan juga handuk putih dan berwarna. Mencuci terpisah, baik secara jenis dan warna, membuat handuk lebih awet dan aman dari resiko terkena luntur.

2. Gunakan Deterjen dan Pewangi

Untuk pengguna mesin cuci, proses mencuci handuk bisa dilakukan sebagaimana mencuci pakaian pada umumnya. Masuk handuk yang sudah dipisahkan berdasarkan jenis dan warnanya. Lalu, tuangkan deterjen cair sesuai kebutuhan dan nyalakan mesin cuci. Biar tetap lembut dan wangi, jangan lupa memakai pelembut dan pewangi pakaian.

3. Cuci Handuk Putih dengan Air Panas

Jika handuk yang Anda gunakan sangat kotor, gunakan air panas atau hangat untuk membunuh kuman. Sebelumnya perhatikan bahan handuk yang digunakan apakah tahan terhadap air panas atau tidak.

Cuci handuk berwarna dalam air hangat dengan deterjen. Jika handuk Anda berbau atau jamur, tambahkan secangkir cuka putih ke dalam cucian Anda.