Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Cara Mencuci Handuk hingga Bersih, Tak Ada Lagi Kuman dan Kotoran

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:39 WIB
6 Cara Mencuci Handuk hingga Bersih, Tak Ada Lagi Kuman dan Kotoran
Ini Cara Mencuci Handuk hingga Bersih, (Foto: Dok)
A
A
A

Cara Mencuci handuk kotor sebenarnya sangat mudah. Cukup dengan diterjen yang tepat, masukkan ke mesin cuci, dan selanjutnya keringkan.

Seperti kita ketahui, handuk yang dipakai berkali-kali untuk mengeringkan bagian tubuh yang basah akan menjadi lembap. Tentu saja, area lembap dan basah jadi tempat favorit dari kuman dan bakteri. Kuman dan bakteri tersebut bisa menyebabkan datangnya penyakit seperti kutu air, kutil, infeksi jamur dan infeksi bakteri Staphylococcus.

Nah, untuk menghilangkan lembap yang jadi sarang kuman dan bakteri, begini cara mencuci handuk yang benar.

Cara Mencuci Handuk

1. Pisahkan Handuk

Pisahkan handuk dan pakaian sebelum dicuci. Pisahkan juga handuk putih dan berwarna. Mencuci terpisah, baik secara jenis dan warna, membuat handuk lebih awet dan aman dari resiko terkena luntur.

2. Gunakan Deterjen dan Pewangi

Untuk pengguna mesin cuci, proses mencuci handuk bisa dilakukan sebagaimana mencuci pakaian pada umumnya. Masuk handuk yang sudah dipisahkan berdasarkan jenis dan warnanya. Lalu, tuangkan deterjen cair sesuai kebutuhan dan nyalakan mesin cuci. Biar tetap lembut dan wangi, jangan lupa memakai pelembut dan pewangi pakaian.

3. Cuci Handuk Putih dengan Air Panas

Jika handuk yang Anda gunakan sangat kotor, gunakan air panas atau hangat untuk membunuh kuman. Sebelumnya perhatikan bahan handuk yang digunakan apakah tahan terhadap air panas atau tidak.

Cuci handuk berwarna dalam air hangat dengan deterjen. Jika handuk Anda berbau atau jamur, tambahkan secangkir cuka putih ke dalam cucian Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement