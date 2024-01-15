Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Langkah Tepat Membersihkan Kacamata agar Tak Tergores

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |22:30 WIB
4 Langkah Tepat Membersihkan Kacamata agar Tak Tergores
Langkah tepat mencuci kacamata, (Foto:8photo/Freepik)
A
A
A

KACAMATA yang kotor karena penuh debu, tentu sangat tak nyaman untuk dipakai. Selain itu bisa bikin daya pandang malah berubah jadi buram.

Maka dari itu, penting sekali membersihkan kacamata secara rutin. Namun, sayangnya masih banyak orang yang belum mengetahui cara membersihkan kacamata yang benar. Jika salah cara membersihkan kacamata, maka bisa jadi muncul goresan pada lensa kacamata. Tentu saja hal ini menimbulkan penglihatan yang tidak nyaman.

Tidak hanya itu saja, mencuci kacamata dengan cara yang salah bisa menimbulkan kerusakan pada bagian bingkai kacamata. Maka dari itu, untuk mengatasi kacamata yang kotor dan lensa terasa buram, cobalah untuk mengikuti cara membersihkan kacamata yang benar seperti yang dikutip dari YouTube Vio Optical Clinic, Senin (15/1/2024)

 BACA JUGA:

1. Bilas kacamata dengan air mengalir: Bersihkan kacamata di bawah air mengalir. Pastikan semua bagian kacamata telah tersiram air mengalir secara merata. Cara ini mampu menghilangkan debu dan kotoran pada kacamata tanpa membuat lensa tergores.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/611/3033387/tips_memilih_kacamata-xG9T_large.jpg
5 Tips Memilih Kacamata Sesuai Bentuk Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/194/2939566/kacamata-meta-ray-makin-canggih-bisa-melapor-ke-asisten-ai-y4gMYnXCnw.jpg
Kacamata Meta Ray Makin Canggih, Bisa Melapor ke Asisten AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/194/2846068/kenapa-bingkai-kacatama-kotak-paling-cocok-untuk-si-wajah-bulat-n60givgBc9.jpg
Kenapa Bingkai Kacatama Kotak Paling Cocok untuk Si Wajah Bulat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/16/611/2832018/kenapa-cowok-berkacamata-lebih-menarik-di-mata-cewek-lebih-cerdas-GTv1c5pAa2.JPG
Kenapa Cowok Berkacamata Lebih Menarik di Mata Cewek, Lebih Cerdas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/11/612/2744178/8-tanda-anda-perlu-kacamata-baru-dSUR69mkyA.jpg
8 Tanda Anda Perlu Kacamata Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/15/481/2562082/4-jenis-teknologi-kacamata-yang-ampuh-lindungi-mata-dari-gadget-MpmxsCivwV.jpg
4 Jenis Teknologi Kacamata yang Ampuh Lindungi Mata dari Gadget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement