4 Langkah Tepat Membersihkan Kacamata agar Tak Tergores

KACAMATA yang kotor karena penuh debu, tentu sangat tak nyaman untuk dipakai. Selain itu bisa bikin daya pandang malah berubah jadi buram.

Maka dari itu, penting sekali membersihkan kacamata secara rutin. Namun, sayangnya masih banyak orang yang belum mengetahui cara membersihkan kacamata yang benar. Jika salah cara membersihkan kacamata, maka bisa jadi muncul goresan pada lensa kacamata. Tentu saja hal ini menimbulkan penglihatan yang tidak nyaman.

Tidak hanya itu saja, mencuci kacamata dengan cara yang salah bisa menimbulkan kerusakan pada bagian bingkai kacamata. Maka dari itu, untuk mengatasi kacamata yang kotor dan lensa terasa buram, cobalah untuk mengikuti cara membersihkan kacamata yang benar seperti yang dikutip dari YouTube Vio Optical Clinic, Senin (15/1/2024)

1. Bilas kacamata dengan air mengalir: Bersihkan kacamata di bawah air mengalir. Pastikan semua bagian kacamata telah tersiram air mengalir secara merata. Cara ini mampu menghilangkan debu dan kotoran pada kacamata tanpa membuat lensa tergores.