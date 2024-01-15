Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Festival MudaBerdaya, Ulas Tentang Fenomena Cinta hingga Kesehatan Mental

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:25 WIB
Festival MudaBerdaya, Ulas Tentang Fenomena Cinta hingga Kesehatan Mental
Festival MudaBerdaya (Foto: Dok Festival MudaBerdaya)
A
A
A

JAKARTA-Perjalanan bangsa Indonesia selama 78 tahun tak lepas dari gerakan anak-anak muda. Mengawali gerakan revolusi melawan penjajah hingga aksi turun ke jalan menuntut reformasi, anak muda selalu jadi kunci.

Namun, fenomena paradoks kini terjadi. Anak muda bergelut dengan sejumlah isu identitas diri, kesehatan mental, defisit literasi, hingga persoalan relasi sosial dan empati.

 BACA JUGA:

Berangkat dari fenomena itu, Festival MudaBerdaya, diwujudkan. Ini adalah Festival Akal Pemikiran, Nalar, dan Logika pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada 27 Januari mendatang di Auditorium Sanctuary, Menara Kuningan Jakarta.

Beberapa narator, mulai dari Rocky Gerung, Raditya Dika, Kang Maman, Ferry Irwandi, Bhante Dhirapuñño, Guru Gembul, Iyas Lawrence, Maya Hasan, Patra Gumala, Cania Citta, dan Fauzan Al Rasyid akan mengisi panggung Festival MudaBerdaya.

