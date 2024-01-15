Hadirkan Pengusaha Perempuan dari 66 Negara, MFWS 2024 Siap Digelar di Malaysia

JAKARTA-Sukses menggaet partisipan dari 66 negara, Modest Fashion & Womenpreneur Summit (MFWS) 2024 siap diselenggarakan. Selama tiga hari berturut-turut mulai dari tanggal 8-10 Februari 2024, MFWS 2024 akan menjadi rumah baru bagi pengusaha perempuan dari seluruh dunia untuk berjejaring dan membuka kesempatan kolaborasi.

Pada pagelaran perdananya ini, MFWS 2024 mengusung tema “High Level Women Forum For Economic Growth and Sustainability”. Sesuai tema tersebut, MFWS 2024 bertujuan untuk memperluas jaringan bagi para pengusaha perempuan agar dapat bertumbuh lebih pesat dan meningkatkan daya saing di ekosistem bisnis yang penuh persaingan modern ini.

CEO Kreasi Mode International, perusahaan penyelenggara MFWS 2024, Ayu May Fakih mengatakan High level itu berarti memang mereka punya value untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya.

"Memiliki rasa kekhawatiran dan keinginan untuk terus berkembang dan bermanfaat, tidak hanya bagi perusahaannya, namun juga bagi manusia dan lingkungan. Dengan kita menciptakan wadah womenpreneur summit ini mereka bisa ter-connect satu sama lain,” ujarnya.

Dari tema besar tersebut, MFWS 2024 merumuskan tiga materi utama yang mesti menjadi prioritas bagi setiap pengusaha perempuan yang ingin mengembangkan bisnisnya, yaitu marketing strategy, finance & investment strategy, dan system strengthening.

Dia menambahkan sebagai pengusaha, tiga hal itu adalah yang kita pikirkan tiap hari. Hal itu yang kita perlu pahami, perlu mengerti bagaimana bisa kita aplikasikan pada bisnis. Karena tiga tema itu yang menggerakkan usaha kita. Marketing–bagaimana kita bisa memahami strategi marketing yang relevan dengan situasi saat ini dan tepat sasaran dengan perubahan tren yang begitu cepat.