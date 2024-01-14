5 Tips Jaga Rumah dari Ancaman Jamur di Musim Hujan

ADA beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memasuki musim hujan. Meski memberikan hawa sejuk dan menjadi obat dari musim kemarau, beberapa masalah juga bisa terjadi saat musim hujan tiba.

Salah satunya pada rumah. Bila tidak dilakukan perawatan ekstra, tak menutup kemungkinan rumah Anda akan mengalami sejumlah masalah. Kelembapan yang mendorong tumbuhnya jamur di rumah. Kelembaban adalah penyebab terbesar di balik tumbuhnya jamur pada dinding, furnitur, pakaian, dan barang-barang lainnya.

Karena membasmi jamur membutuhkan banyak waktu, kerja keras, dan uang, Anda perlu memikirkan cara mencegah tumbuhnya jamur di rumah. Untuk itu, Anda perlu mengetahui cara menjaga rumah tetap kering saat musim hujan.

Bagaimana tips untuk merawat rumah bebas dari jamur di musim hujan? Yuk simak informasinya dilansir Zemeen, Minggu (14/1/2024).

1. Cari Tahu Area Rawan Berjamur

Langkah pertama adalah mencari tahu area mana di rumah Anda yang paling rentan terkena serangan jamur. Biasanya, area tersebut meliputi bagian rumah yang sering terkena air hujan ataupun mengalami kebocoran sehingga mengalami kelembaban dan rentan terkena jamur.

Biasanya, area tersebut meliputi dapur hingga kamar mandi. Anda perlu fokus untuk menyeimbangkan tingkat kelembapan di ruangan seperti kamar mandi, dapur, dan area binatu.

2. Bersihkan Segera Area Lembab

Bila menemukan area yang sering terkena air akibat musim hujan, segera bersihkan dan keringkan. Meski terkesan merepotkan, membersihkan bagian yang basah dengan kain bersih jauh lebih mudah dibandingkan menangani jamur di kemudian hari.

Hal yang sama berlaku untuk dapur dan area binatu. Saat musim hujan, letakkan keset di luar pintu utama rumah Anda dan minta semua orang melepas sepatu di luar. Ini akan mencegah lebih banyak air dan kotoran masuk ke tempat Anda.

3. Gunakan Cat Tahan Jamur

Anda dapat mencegah tumbuhnya jamur di rumah Anda dengan menggunakan cat tahan jamur. Menggunakan cat ini di ruangan paling lembab di rumah Anda dapat sangat membantu menghilangkan jamur.

Cat tahan jamur ini bagus untuk dinding yang rentan rembesan atau pernah rusak karena air. Hindari menggunakan cat pada bagian yang sudah terlanjur berjamur.