5 Cara Membersihkan Sandal Paling Efektif, Apa Saja?

CARA membersihkan sandal berikut ini efektif menghilangkan kotoran dan debu yang melekat. Selain bersih, kuman dan bakteri yang melekat di sandal juga bisa hilang.

Berikut beberapa cara membersihkan sandal yang efektif dan mudah.

1. Sikat Bagian Alas

Alas sandal yang tertutup tanah atau lumpur bisa Anda bersihkan dengan sikat kaku. Gosok bagian atas dan telapaknya untuk membersihkan sebanyak mungkin kotoran.

2. Gunakan Baking Soda

Bila sandal dominan terbuat dari kain atau kanvas, bersihkan dengan campuran baking soda dan air. Campurkan air dan baking soda dalam jumlah yang sama banyaknya di dalam sebuah wadah kecil sampai menjadi pasta.

Gunakan sikat gigi bekas untuk menggosokkan campuran ini pada sandal untuk membersihkan sandal dari kotoran dan bau. Bilas sisa pasta dengan air dingin yang mengalir, lalu gunakan handuk bekas untuk mengeringkan sandal.

3. Gunakan Cuka

Khusus untuk sandal berbahan kulit, gosokan campuran cuka dan air. Campur cuka suling putih dan air dalam jumlah yang sama banyaknya, lalu rendam spons di dalam campuran cuka dan air tersebut. Gunakan spons untuk menggosok bagian luar sandal berbahan kulit.

Spons akan membersihkan kotoran yang menempel pada bagian permukaan sandal tanpa merusak bahan kulitnya. Saat sudah kering, oleskan kondisioner untuk kulit agar sandal kulit selalu dalam kondisi baik.

4. Gunakan Alkohol

Noda membandel pada sandal dapat dibersihkan dengan kapas yang dicelupkan pada alkohol gosok.

Rendam kapas di dalam alkohol gosok dan gunakan untuk menggosok bagian alas sandal. Alkohol gosok tidak hanya membunuh kuman, tetapi juga membersihkan sandal dari kotoran dan timbunan debu.