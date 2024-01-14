Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Anisha Rosnah di Resepsi Pernikahan, Cantiknya Flawless

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |18:19 WIB
5 Potret Cantik Anisha Rosnah di Resepsi Pernikahan, Cantiknya Flawless
Anisha Rosnah. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH melalui rangkaian prosesi pernikahan, akhirnya Anisha Rosnah bisa bersanding dengan Pangeran Abdul Mateen. Anisha pun nampak cantik dan menawan saat bersanding di pelaminan bersama Pangeran Mateen.

Pesona Anisha sendiri begitu terpancar dalam gelaran resepsi pernikahan mereka. Kecantikan Anisha pun sukses mencuri perhatian masyarakat. Seperti apa potret cantik Anisha Rosnah di resepsi pernikahannya yang kini resmi menjadi istri Pangeran Mateen? Yuk simak!

1. Memesona dengan Gaun Pengantin Putih

Anisha Rosnah

Anisha nampak begitu cantik dan memesona dengan balutan gaun pengantin putih yang ia kenakan di acara ini. Saat berjalan menuju pelaminan, gaun tersebut dengan indah menjuntai saat dikenakan Anisha. Anisha terlihat berjalan perlahan penuh keanggunan dalam prosesi pernikahannya ini.

2. Memukau dengan Veil dan Mahkota

Anisha Rosnah

Pesona Anisha pun semakin terpampang nyata dengan tambahan asesoris veil transparan dan mahkota berwarna silver. Anisha yang memakai turban berwarna senada ini begitu elegan setelah dipadukan dengan asesoris tersebut.

Sembari berjalan menuju pelaminan, Anisha juga memegang seikat bouquet bunga kecil berbahan stainless yang senada dengan penampilannya.

3. Duduk di Pelaminan

Anisha Rosnah

Aura sosok Anisha tak kalah memukaubsaat dirinya resmi duduk di pelaminan. Pelaminan yang bernuansa keemasan ini nampak kontras dengan gaun dan asesoris Anisha yang berwarna putih dan silver. Kalung berlian yang ia gunakan juga menambah kesan elegan, mewah namun tetap simple.

