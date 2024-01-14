Romatisme Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah di Resepsi Royal Wedding

PANGERAN Abdul Mateen dan Anisha Rosnah menjalani resepsi pernikahan hari ini, sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang berlangsung selama 10 hari. Hari ini, Pangeran Mateen dan Anisha akhirnya diperbolehkan duduk bersanding di pelaminan.

Momen ini juga menjadi romantisme untuk Pangeran Mateen dan Anisha. Keduanya pun begitu serasi saat duduk bersanding di pelaminan. Pangeran Mateen juga terlihat gagah dengan Anisha yang begitu cantik dalam balutan gaun pengantin berwarna putih.

Seperti apa momen romantis Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Rosnah saat bersanding di pelaminan? Berikut potretnya.

Prosesi Menapak Tangan

Momen romantisme ini bermula saat Pangeran Meteen melakukan prosesi menapak tangan pada Anisha. Prosesi menapak tangan ini dilakukan Pangeran Mateen sebelum duduk bersanding di pelaminan. Nampak ia menapakan tangannya di dahi Anisha yang kini telah resmi menjadi istrinya.

Duduk Bersanding di Pelaminan

Setelah melakukan prosesi menapak tangan, Pangeran Mateen dan Anisha pun duduk bersama di pelaminan. Keduanya terlihat begitu serasi saat bersanding bersama. Tak hanya itu, kebahagiaan pun begitu terpancar di wajah Pangeran Mateen dan Anisha.