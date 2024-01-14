Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Romatisme Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah di Resepsi Royal Wedding

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |16:17 WIB
Romatisme Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah di Resepsi Royal Wedding
Pernikahan Pangeran Mateen dengan Anisha Rosnah. (Foto: Youtube)
A
A
A

PANGERAN Abdul Mateen dan Anisha Rosnah menjalani resepsi pernikahan hari ini, sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang berlangsung selama 10 hari. Hari ini, Pangeran Mateen dan Anisha akhirnya diperbolehkan duduk bersanding di pelaminan.

Momen ini juga menjadi romantisme untuk Pangeran Mateen dan Anisha. Keduanya pun begitu serasi saat duduk bersanding di pelaminan. Pangeran Mateen juga terlihat gagah dengan Anisha yang begitu cantik dalam balutan gaun pengantin berwarna putih.

Seperti apa momen romantis Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Rosnah saat bersanding di pelaminan? Berikut potretnya.

Prosesi Menapak Tangan

Pangeran Mateen

Momen romantisme ini bermula saat Pangeran Meteen melakukan prosesi menapak tangan pada Anisha. Prosesi menapak tangan ini dilakukan Pangeran Mateen sebelum duduk bersanding di pelaminan. Nampak ia menapakan tangannya di dahi Anisha yang kini telah resmi menjadi istrinya.

Duduk Bersanding di Pelaminan

Pangeran Mateen-Anisha

Setelah melakukan prosesi menapak tangan, Pangeran Mateen dan Anisha pun duduk bersama di pelaminan. Keduanya terlihat begitu serasi saat bersanding bersama. Tak hanya itu, kebahagiaan pun begitu terpancar di wajah Pangeran Mateen dan Anisha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/612/2956285/unboxing-souvenir-pernikahan-pangeran-mateen-dan-anisha-ternyata-dapat-piring-cantik-KH4SckQ8d6.jpg
Unboxing Souvenir Pernikahan Pangeran Mateen dan Anisha, Ternyata Dapat Piring Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954556/5-potret-cantik-anisha-rosnah-di-resepsi-pernikahan-cantiknya-flawless-SGEVWl2X2i.jpg
5 Potret Cantik Anisha Rosnah di Resepsi Pernikahan, Cantiknya Flawless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954521/momen-istimewa-pangeran-mateen-dan-anisha-isa-rosnah-di-royal-wedding-RwsfB6YUOp.jpg
Momen Istimewa Pangeran Mateen dan Anisha Isa Rosnah di Royal Wedding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954504/potret-presiden-jokowi-hadiri-royal-wedding-pangeran-mateen-dan-anisha-rosnah-ROIC0BvU1G.jpg
Potret Presiden Jokowi Hadiri Royal Wedding Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/612/2953852/5-potret-kekayaan-pangeran-abdul-mateen-yang-baru-saja-lepas-masa-lajang-7uvu02Isv9.jpg
5 Potret Kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang Baru Saja Lepas Masa Lajang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/612/2953166/potret-tampan-dan-gagah-pangeran-abdul-mateen-jadi-pengantin-zkFY8GUuX3.jpg
Potret Tampan dan Gagah Pangeran Abdul Mateen Jadi Pengantin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement