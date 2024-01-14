Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Istimewa Pangeran Mateen dan Anisha Isa Rosnah di Royal Wedding

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |13:21 WIB
Momen Istimewa Pangeran Mateen dan Anisha Isa Rosnah di Royal Wedding
Pernikahan Pangeran Mateen dengan Anisha Rosnah. (Foto: Youtube)
A
A
A

ROYAL Wedding Pangeran Mateen dan Anisha Isa Rosnah berlangsung khidmat dan meriah. Keduanya menggelar resepsi di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam.

Sejumlah tamu kehormatan tampak hadir, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo. Hadir juga Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Resepsi Royal Wedding Brunei Darussalam dimulai pukul 10.00 WIB. Diawali dengan pembakaran lilin pernikahan dan juga menempatkan semacam busa duduk yang di atasnya ditempatkan semacam 'karpet' kecil mewah berwarna kuning.

Pangeran Mateen

Tak lama berselang, mempelai perempuan, Anisha Isa Rosnah, memasuki area resepsi, diikuti Pangeran Mateen setelahnya.

Keduanya tampak begitu bahagia. Anisha terlihat cantik paripurna mengenakan wedding dress bernuansa Melayu warna putih. Perhiasan silver bertabur di tubuhnya, mulai dari tiara, kalung, anting, gelang, hingga cincin.

Sementara itu, Pangeran Mateen tampak gagah mengenakan baju khas kerajaan Brunei Darussalam lengkap dengan lencananya. The real Prince!

Pangeran Mateen

Berdasarkan pantauan MNC Portal melalui siaran langsung RTB News, sebelum keduanya duduk bersanding di pelaminan, dilakukan semacam tradisi 'Menapak Tangan'.

Menapak Tangan dilakukan oleh Pangeran Mateen dengan menempatkan tangannya di atas kepala sang istri, Anisha. Dalam prosesi ini, Pangeran Mateen ditemani ayahnya, Sultan Hassanal Bolkiah.

Selesai itu, baru kedua mempelai duduk di altar bersandingan. Senyum sumringah terlihat jelas di wajah keduanya. Tamu undangan pun ikut merasakan kebahagiaan yang tengah menyelimuti Pangeran Mateen dan Anisha Isa Rosnah.

