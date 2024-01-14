Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hadiri Acara Doa Lintas Iman, Ganjar Pranowo: Bentuk Penguatan Mental

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |09:26 WIB
Hadiri Acara Doa Lintas Iman, Ganjar Pranowo: Bentuk Penguatan Mental
Ganjar Pranowo di Doa Lintas Iman, (Foto: MPI/ Fadli Ramadhan)
A
A
A

CALON Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara Doa Lintas Iman untuk Indonesia Lebih Baik di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, di akhir pekan ini. Acara ini dihadiri oleh tokoh lintas agama, tokoh masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Para tokoh lintas agama juga menyatakan sikap untuk mendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, sekaligus mendoakan pasangan nomor urut 3 ini menang di Pemilu 2024. Mereka juga memiliki komitmen untuk menjaga Pemilu 2024 bisa bejalan dengan damai.

 BACA JUGA:

“Saya ucapkan terima kasih dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ada doa bersama,” kata Ganjar di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024) malam.

 

(Foto: MPI/ Fadhli Ramadhan) 

Ganjar menilai, Doa Lintas Iman ini menjadi sebuah ikhtiar setelah melakukan usaha-usaha yang dilakukan selama ini, yakni menemui masyarakat secara langsung. Cara ini membuat dirinya dengan mudah mendengar keluhan masyarakat secara langsung.

Halaman:
1 2
      
