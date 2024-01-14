3 Zodiak yang Malas Keluar Nongkrong di Malam Hari

MALAM hari, contohnya Jumat malam bagi sebagian banyak orang sering dianggap sebagai waktu yang ideal untuk bersosialisasi dan pergi keluar rumah, ternyata tidak semua orang memiliki keinginan serupa.

Sebagian orang tak suka keluar malam dan lebih memilih tinggal di rumah. Uniknya karakter seperti ini, sedikit banyak bisa dilihat dari kacamata astrologi.

Ya, menurut astrologi, ada tiga zodiak yang lebih memilih tinggal di rumah pada malam hari. Mereka suka kenyamanan, dibandingkan keramaian di luar. Dilansir dari Bustle, Minggu (14/1/2024) beirkut tiga zodiak yang enggan keluar di malam hari:

1. Aries: Meski para Aries dikenal sebagai sosok yang energetik dan penuh semangat, para pemilik zodiak ini sebenarnya senang tinggal di rumah pada malam hari. Aries menggunakan malam tersebut untuk bersantai dan menikmati waktu sendirian.

Mereka tidak terlalu tertarik dengan keramaian di tempat-tempat ramai, lebih suka kenyamanan dan ketenangan di rumah mereka.