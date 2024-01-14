Serunya Ibu-ibu Ikut Senam Pagi PENGUIN SeliwerRUN Bersama Ganjar Pranowo

ACARA lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN yang dihadiri Calon Presiden dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo baru saja dimulai di Senayan Park, Jakarta Pusat Minggu (14/1/2024)

Gelaran acara olahraga pagi di akhir pekan ini, diikuti sejumlah peserta datang dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo tiba dilokasi sekitar Pukul 06.05 WIB didampingi oleh sang istri, Siti Atikoh. Terlihat pula Sandiaga Uno pun turut hadir didampingi oleh istrinya, Nur Asia.

(Foto: MPI/Selvianus)

Setelah melakukan pemanasan, PENGUIN SeliwerRUN pun dibuka dengan mengitari Stadion Glora Bung Karno (GBK) dengan panjang lintasan sekitar 7 Kilometer.