Gandeng Pelaku UMKM, Ganjar Pranowo Ikut Lari Pagi Bertajuk PENGUIN SeliwerRUN

CALON Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN digelar di Senayan Park, Minggu (13/1/2024) Tak sendiri, acara lari pagi di akhir pekan ini menggandeng pelaku - pelaku UMKM serta sejumlah musisi di Tanah Air.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo tiba sekitar Pukul 06.05 WIB didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh. Sedangkan Sandiaga Uno pun turut didampingi oleh istrinya, Nur Asia.

(Foto: MPI/Selvianus)

Sebelum lari, Ganjar Pranowo sempat melakukan pemanasan di panggung utama di Senayan Park, Jakarta Pusat, dengan dipandu oleh Aldi Taher dan Nadia Julia serta adanya penampilan dari M.A.C dan Syndicate Karaoke.