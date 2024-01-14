6 Potret Cantik BCL Liburan di Al Ula, Tampilannya Bikin Pangling

BUNGA Citra Lestari memang baru saja menjalani ibadah umroh bersama sang ibu, Tiko Aryawardhana, dan sang putra, Noah Sinclair. Ia dan keluarganya pun melanjutkan perjalanan untuk menikmati liburan di Kota AI Ula.

Momen liburan itu ia bagikan di laman Instagram pribadinya. Yang menarik, penampilan BCL nampang manglingi dengan balutan busana muslim dan hijab.

"Embracing gratitude," tulis BCL dalam keterangannya di Instagram. Nah, berikut rangkumannya dari Instagram @itsmebcl.

Pose duduk santai

Potret Bunga Citra Lestari saat duduk santai di sofa bersama keluarganya. Ia nampak anggun dalam balutan dress hitam dipadukan dengan hijab turban ala Timur Tengah. Ia pun menambahkan kacamata sehingga penampilannya terlihat makin kece.

Mirror selfie

Di momen itu, ia tak melewatkan untuk berfoto bersama sang suaminya. saat sedang berkeliling Kota Al Ula, BCL mirror selfie dengan memamerkan senyum manisnya. Di foto ini terpancar kebahagiaan dari wajah ibu satu anak ini.

Berenang with a view

BCL juga nampak menikmati fasilitas yang ada di tempatnya menginap. Dia terlihat berenang dengan pemandangan tebing berwarna coklat yang sangat indah. Meski sedang berenang, BCL tampil sopan dengan burkini dan hijab turban. Ia menambahkan kacamata pada penampilannya.