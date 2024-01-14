Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Cantik BCL Liburan di Al Ula, Tampilannya Bikin Pangling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |03:25 WIB
6 Potret Cantik BCL Liburan di Al Ula, Tampilannya Bikin Pangling
BCL dan Tiko. (Foto: Instagram)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari memang baru saja menjalani ibadah umroh bersama sang ibu, Tiko Aryawardhana, dan sang putra, Noah Sinclair. Ia dan keluarganya pun melanjutkan perjalanan untuk menikmati liburan di Kota AI Ula.

Momen liburan itu ia bagikan di laman Instagram pribadinya. Yang menarik, penampilan BCL nampang manglingi dengan balutan busana muslim dan hijab.

"Embracing gratitude," tulis BCL dalam keterangannya di Instagram. Nah, berikut rangkumannya dari Instagram @itsmebcl.

Pose duduk santai

Bunga Citra Lestari

Potret Bunga Citra Lestari saat duduk santai di sofa bersama keluarganya. Ia nampak anggun dalam balutan dress hitam dipadukan dengan hijab turban ala Timur Tengah. Ia pun menambahkan kacamata sehingga penampilannya terlihat makin kece.

Mirror selfie

Bunga Citra Lestari

Di momen itu, ia tak melewatkan untuk berfoto bersama sang suaminya. saat sedang berkeliling Kota Al Ula, BCL mirror selfie dengan memamerkan senyum manisnya. Di foto ini terpancar kebahagiaan dari wajah ibu satu anak ini.

Berenang with a view

Bunga Citra Lestari

BCL juga nampak menikmati fasilitas yang ada di tempatnya menginap. Dia terlihat berenang dengan pemandangan tebing berwarna coklat yang sangat indah. Meski sedang berenang, BCL tampil sopan dengan burkini dan hijab turban. Ia menambahkan kacamata pada penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/629/3163780/bcl_noah-RjE9_large.jpg
Potret Ganteng Noah Sinclair Anak BCL Jadi Pemimpin Upacara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/629/3163134/bcl-kFpc_large.jpg
Bunga Citra Lestari Bangga, Noah Sinclair Jadi Pemimpin Upacara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/194/3096640/bcl_tampil_berbeda_dengan_potongan_rambut_bixie_netizen_mirip_rose_blackpink-lN3v_large.jpg
BCL Tampil Berbeda dengan Potongan Rambut Bixie, Netizen: Mirip Rose BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017339/potret-bcl-dan-tiko-aryawardhana-party-bareng-RMhajjpKVt.jpg
Potret BCL dan Tiko Aryawardhana Party Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017299/5-potret-arina-winarto-mantan-istri-tiko-aryawardhana-yang-lapor-polisi-980PPPg5ol.jpg
5 Potret Arina Winarto, Mantan Istri Tiko Aryawardhana yang Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/612/3000636/tiko-pamer-potret-mesra-dengan-bcl-netizen-berharap-ada-tiko-unge-junior-XEFwzSQX2K.jpg
Tiko Pamer Potret Mesra dengan BCL, Netizen Berharap Ada Tiko-Unge Junior
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement