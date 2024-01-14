Wajah Suka Terasa Cekit-Cekit ketika Pakai Skincare? Ternyata Ini Penyebabnya

KANDUNGAN salicylic acid memang biasa kita temukan dalam sebuah skincare. Salicylic acid merupakan senyawa beta-hydroxy acid (BHA). Kandungan ini umumnya sering ditemui pada produk skincare yang bertujuan untuk mengatasi jerawat.

Selain membantu penyembuhan jerawat, salicylic acid juga dapat mencegah munculnya komedo ataupun blackhead pada wajah. Meskipun begitu, Anda juga harus memperhatikan kadar salicylic acid dalam skincare.

Pada sebagian orang, ketika menggunakan skincare dengan kandungan salicylic acid muncul sensasi cekit-cekit pada kulit wajah. Normalnya ketika merasa cekit-cekit, penggunanya langsung panik lantaran takut terjadi iritasi.

Lantas apakah rasa cekit-cekit yang muncul karena menggunakan produk salicylic acid adalah hal yang wajar?

Dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. dr. Fitria Agustina, SpKK, FINSDV, FAADV mengungkapkan bahwa hal tersebut sangat wajar terjadi dan tidak perlu panik. Hal ini karena salicylic acid memiliki sifat yang iritatif dengan pH yang sangat rendah, sehingga ketika dipakai terkadang muncul sensasi cekit-cekit pada kulit.

Meskipun begitu, rasa cekit-cekit tersebut akan berkurang bahkan lama kelamaan akan hilang seiring berjalannya waktu. Karena kulit sudah mengenal kandungan tersebut dan dapat menerimanya.

“Tapi ketika dipakai berkurang intensitasnya (cekit-cekitnya), berkurang durasinya, nanti ketika pemakaian sudah seminggu sudah membaik dan tidak cekit-cekit lagi, it's okay,” jelas dr. Fitria ketika ditemui di La-Roche Posay DermLive Event 2024.