Geser Tenerife, Antalya Jadi Destinasi Favorit Pelancong Selama Libur Musim Dingin

TURKI selalu menjadi destinasi paling memikat wisatawan mancanegara. Pesona sinar matahari di musim dingin memicu lonjakan kunjungan pelancong yang haus akan liburan hangat penuh cahaya.

Kota-kota di Turki, seperti Antalya bahkan melampaui popularitas Tenerife, yang telah memimpin sebagai destinasi favorit musim dingin selama beberapa dekade.

Berbagai destinasi di Turki seperti Antalya, Izmir dan Istanbul jadi pilihan pelancong lantaran keindahan alam, kekayaan budaya, dan atmosfer hangat yang ditawarkan negara ini selama musim dingin.

Perubahan tren ini menunjukkan pergeseran minat wisatawan internasional dan mendorong eksplorasi terhadap destinasi yang mungkin sebelumnya kurang dikenal namun kini semakin menarik.

Antalya, ibu kota resor Riviera Turki, kini menduduki peringkat pertama dalam daftar destinasi musim dingin paling diminati oleh pelancong Inggris, mengungguli Pulau Canary yang selalu populer di Tenerife, Spanyol.

Berdasarkan laporan On the Beach, hampir 12 persen wisatawan memilih Antalya sebagai destinasi musim dingin mereka, mengalami lonjakan sebesar 33 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pergeseran ini mencerminkan dinamika perjalanan yang terus berkembang dan minat yang semakin meningkat terhadap destinasi baru yang menawarkan pengalaman liburan yang unik.

(Foto: Instagram/@visittoantalya)

Sementara itu, Costa Blanca menduduki peringkat keempat dalam daftar tujuan yang banyak dicari oleh pelancong.

Menariknya, Hurghada di Mesir menunjukkan lonjakan pesat dengan meraih peringkat kelima, mengalami pertumbuhan sebesar 53 persen dibanding musim dingin sebelumnya.

Hal ini menandakan peningkatan minat wisatawan terhadap destinasi yang mungkin sebelumnya kurang terkenal namun kini semakin menarik perhatian untuk liburan musim dingin mereka.

Melansir The Independent, perubahan tren liburan musim dingin warga Inggris semakin terlihat dengan menjauhnya minat terhadap Kepulauan Canary yang dikenal sebagai destinasi sinar matahari.

Chief of Customer On the Beach, Zoe Harris mengungkapkan bahwa Turki, khususnya Antalya, telah berhasil mengambilalih peringkat teratas dari Tenerife sebagai tujuan musim dingin favorit bagi warga Inggris.