RESEP makan siang hari ini adalah sup singkong ceker yang bikin Anda kangen kampung halaman. Sajian ini merupakan makanan khas Kota Balikpapan di Kalimantan Timur (Kaltim), dan biasa disajikan sebagai makan siang.
Anda pun bisa mencoba membuatnya sendiri loh. Karena tidak hanya lezat, pengolahannya pun terbilang cukup praktis. Yuk simak resepnya, seperti dilansir dari Instagram.
Bahan-bahan :
Singkong secukupnya
15 buah ceker Ayam
Wortel secukupnya
1/2 bawang bombay
1 batang bawang prei
2 batang daun seledri
Air untuk merebus secukupnya
Bumbu yang dihaluskan :
10 siung bawang merah
5 siung bawang putih
2 cm jahe
1/4 sendok teh pala bubuk
1 sendok teh merica bubuk
3 cm kayu manis
Garam, gula pasir, kaldu ayam bubuk, secukupnya
Minyak untuk menumis bumbu, secukupnya
Pelengkap:
Bihun goreng
Telur rebus
Sambal
Jeruk nipis
Bawang goreng
Irisan seledri