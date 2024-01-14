Resep Makan Siang Sup Singkong Ceker, Makanan Rumahan Khas Balikpapan

RESEP makan siang hari ini adalah sup singkong ceker yang bikin Anda kangen kampung halaman. Sajian ini merupakan makanan khas Kota Balikpapan di Kalimantan Timur (Kaltim), dan biasa disajikan sebagai makan siang.

Anda pun bisa mencoba membuatnya sendiri loh. Karena tidak hanya lezat, pengolahannya pun terbilang cukup praktis. Yuk simak resepnya, seperti dilansir dari Instagram.

Bahan-bahan :

Singkong secukupnya

15 buah ceker Ayam

Wortel secukupnya

1/2 bawang bombay

1 batang bawang prei

2 batang daun seledri

Air untuk merebus secukupnya

Bumbu yang dihaluskan :

10 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 cm jahe

1/4 sendok teh pala bubuk

1 sendok teh merica bubuk

3 cm kayu manis

Garam, gula pasir, kaldu ayam bubuk, secukupnya

Minyak untuk menumis bumbu, secukupnya

Pelengkap:

Bihun goreng

Telur rebus

Sambal

Jeruk nipis

Bawang goreng

Irisan seledri