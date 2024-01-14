Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Sup Singkong Ceker, Makanan Rumahan Khas Balikpapan

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:33 WIB
Resep Makan Siang Sup Singkong Ceker, Makanan Rumahan Khas Balikpapan
Resep Makan Siang Sup Singkong Ceker. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP makan siang hari ini adalah sup singkong ceker yang bikin Anda kangen kampung halaman. Sajian ini merupakan makanan khas Kota Balikpapan di Kalimantan Timur (Kaltim), dan biasa disajikan sebagai makan siang.

Anda pun bisa mencoba membuatnya sendiri loh. Karena tidak hanya lezat, pengolahannya pun terbilang cukup praktis. Yuk simak resepnya, seperti dilansir dari Instagram.

Bahan-bahan :

Singkong secukupnya

15 buah ceker Ayam

Wortel secukupnya

1/2 bawang bombay

1 batang bawang prei

2 batang daun seledri

Air untuk merebus secukupnya

Bumbu yang dihaluskan :

10 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 cm jahe

1/4 sendok teh pala bubuk

1 sendok teh merica bubuk

3 cm kayu manis

Garam, gula pasir, kaldu ayam bubuk, secukupnya

Minyak untuk menumis bumbu, secukupnya

Pelengkap:

Bihun goreng

Telur rebus

Sambal

Jeruk nipis

Bawang goreng

Irisan seledri

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/298/2972961/telur_pete_balado-536l_large.jpg
Resep Makan Malam Telur Pete Balado, Cocok untuk Tanggal Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976793/resep-makan-siang-tongseng-ceker-dan-kepala-ayam-simpel-tapi-lezat-o6oTtAl1nR.jpg
Resep Makan Siang Tongseng Ceker dan Kepala Ayam, Simpel Tapi Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976782/resep-makan-siang-tongseng-ayam-tanpa-santan-rasanya-segar-plXnWLH3CU.jpg
Resep Makan Siang Tongseng Ayam Tanpa Santan, Rasanya Segar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/298/2976365/resep-makan-siang-garang-asam-ayam-kampung-rasanya-bikin-kangen-KddWorbFSp.jpg
Resep Makan Siang Garang Asam Ayam Kampung, Rasanya Bikin Kangen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975308/resep-makan-siang-ayam-rendang-pedas-gurih-mudah-buatnya-kok-khvHaESFTS.jpg
Resep Makan Siang Ayam Rendang Pedas Gurih, Mudah Buatnya Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975300/resep-makan-siang-rendang-ayam-lezat-bumbu-instan-menu-akhir-bulan-yang-nikmat-xEPT5LFaSK.jpg
Resep Makan Siang Rendang Ayam Lezat Bumbu Instan, Menu Akhir Bulan yang Nikmat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement