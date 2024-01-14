Resep Makan Siang Cwie Mie Malang yang Jadi Favorit Johnny NCT 127

RESEP makan siang kali ini adalah Cwie mie yang kemarin disantap oleh Johnny Suh atau yang lebih dikenal dengan Johnny NCT. Johnny jatuh cinta pada Cwie Mie, hal itu dia ungkap dalam acara fansign Be There for Me album bersama Applewood di Jakarta.

"Cwie mie is very good, is very good," ucap Johnny seperti dalam video X @starfess.

Cwie mie sendiri merupakan hidangan khas Malang, Jawa Timur. Hidangan mie ini terlihat sama jika dilihat sekilas. Namun ternyata cwie mie dan mie ayam sangatlah berbeda.

Cwie mie dihidangkan bersama dengan taburan ayam yang dicincang halus. Ayam tersebut dimasak dengan bawang putih tanpa kecap manis, sehingga warnanya terlihat putih bersih, bukan cokelat seperti mie ayam. Anda pun bisa membuatnya sendiri dengan mengikuti rangkuman resep dari YouTube Endang Mengge berikut ini.

Bahan utama:

150 gram mie basah

1/2 sdt kecap asin

Penyedap secukupnya

Merica bubuk secukupnya

1/4 sdt kaldu bubuk

1/4 gula halus

Toping ayam :

500 g daging ayam

7 siung bawang putih, cincang halus

1 ruas jahe, geprek sampai hancur

1 sdt kecap asin

1 sdt minyak wijen

1 sdt saos tiram

1/2 sdt merica bubuk

1 sdt kaldu bubuk

1 sdt gula pasir

1/2 sdt penyedap

Garam Secukupnya

Minyak ayam:

15 sdm minyak

7 siung bawang putih, cincang halus

50 grm kulit ayam

Pangsit goreng:

Kulit pangsit secukupnya

Isi pangsit dengan toping ayam