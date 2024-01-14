Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Telur Tomat yang Murah Meriah Tapi Nikmat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |03:32 WIB
Resep Sarapan Telur Tomat yang Murah Meriah Tapi Nikmat
Resep Sarapan Telur Tomat. (Foto: Youtube)
A
A
A

RESEP sarapan hari ini adalah telur tomat yang praktis dan murah. Anda bisa membuat menu masakan yang lezat dan sederhana dengan bahan yang murah meriah.

Selain lezat, menu ini juga cukup menyehatkan dan yang pasti tidak menguras kantong. Nah, berikut resepnya seperti dilansir kanal YouTube, Devina Hermawan.

Bahan-bahan:

3 butir telur

½ buah bawang bombai

1 batang daun bawang

1 sdm maizena

1/8 sdt merica

1/3 sdt garam

1/3 sdt kaldu jamur / penyedap

Bahan lainnya:

2 buah tomat merah

2 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sdm saus sambal, opsional

2 sdm saus tomat

½ sdm kecap asin

½ sdm saus tiram

250 ml air

1 sdt gula pasir

½ sot kaldu jamur / penyedap

Pelengkap:

Jamur enoki daun bawang

Cabai rawit iris + kecap asin

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977408/resep-sarapan-blackpepper-chicken-chop-with-mashed-potato-iyfBR9edzz.jpg
Resep Sarapan Blackpepper Chicken Chop with Mashed Potato
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976873/resep-sarapan-bubur-manado-mudah-dibuat-dan-nikmat-IFpLPDOoMG.jpg
Resep Sarapan Bubur Manado, Mudah Dibuat dan Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/298/2976362/resep-sarapan-daging-gulung-sawi-cocok-untuk-yang-lagi-diet-uDOki6YiSE.jpg
Resep Sarapan Daging Gulung Sawi, Cocok untuk yang Lagi Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975270/resep-sarapan-gyeran-mari-hidangan-korea-yang-murah-meriah-tapi-enak-bBd4QOIyH1.jpg
Resep Sarapan Gyeran Mari, Hidangan Korea yang Murah Meriah Tapi Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975264/resep-sarapan-crispy-mochi-bites-yang-renyah-dan-enak-II8LOLtbO2.jpg
Resep Sarapan Crispy Mochi Bites yang Renyah dan Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/298/2974113/resep-sarapan-fish-cake-ala-chef-devina-hermawan-camilan-sehat-kaya-gizi-BmwLllXP2a.jpg
Resep Sarapan Fish Cake ala Chef Devina Hermawan, Camilan Sehat Kaya Gizi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement