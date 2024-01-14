Resep Sarapan Telur Tomat yang Murah Meriah Tapi Nikmat

RESEP sarapan hari ini adalah telur tomat yang praktis dan murah. Anda bisa membuat menu masakan yang lezat dan sederhana dengan bahan yang murah meriah.

Selain lezat, menu ini juga cukup menyehatkan dan yang pasti tidak menguras kantong. Nah, berikut resepnya seperti dilansir kanal YouTube, Devina Hermawan.

Bahan-bahan:

3 butir telur

½ buah bawang bombai

1 batang daun bawang

1 sdm maizena

1/8 sdt merica

1/3 sdt garam

1/3 sdt kaldu jamur / penyedap

Bahan lainnya:

2 buah tomat merah

2 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sdm saus sambal, opsional

2 sdm saus tomat

½ sdm kecap asin

½ sdm saus tiram

250 ml air

1 sdt gula pasir

½ sot kaldu jamur / penyedap

Pelengkap:

Jamur enoki daun bawang

Cabai rawit iris + kecap asin