Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Panna Cotta Mudah dan Murah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:00 WIB
Resep Panna Cotta Mudah dan Murah
Resep panna cotta. (Foto: Cooking Classy)
A
A
A

SIAPA yang tak menyukai panna cotta? Ya, dessert yang manis dan lembut ini menjadi salah satu makanan manis dengan rasa nyaman dan disukai banyak orang.

Melansir Cooking Classy, Minggu (14/1/2024) panna cotta merupakan salah satu resep makanan penutup yang terlihat rumit namun sebenarnya sangat mudah dibuat. Panna cotta juga merupakan salah satu hidangan penutup asal Italia yang begitu mendunia.

Panna cotta dalam bahasa Italia berarti ‘krim yang dimasak’, Makanan penutup ini dapat disajikan langsung dari cangkirnya yang didinginkan atau tidak dibentuk dan dimasukkan ke dalam piring pencuci mulut.

Meski biasa ditemukan di restoran atau toko kue lainnya, panna cotta merupakan salah satu dessert yang mudah dibuat dan bisa Anda lakukan di rumah. Bahkan, Anda juga bisa membuatnya dengan simple dan mudah menggunakan tiga bahan saja. Selain sederhana, panna cotta dengan tiga bahan ini juga tak menguras kantong Anda.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat panna cotta hanya dengan tiga bahan saja? Yuk simak dilansir akun TikTok, @akungabutt_83.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement