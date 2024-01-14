Resep Panna Cotta Mudah dan Murah

SIAPA yang tak menyukai panna cotta? Ya, dessert yang manis dan lembut ini menjadi salah satu makanan manis dengan rasa nyaman dan disukai banyak orang.

Melansir Cooking Classy, Minggu (14/1/2024) panna cotta merupakan salah satu resep makanan penutup yang terlihat rumit namun sebenarnya sangat mudah dibuat. Panna cotta juga merupakan salah satu hidangan penutup asal Italia yang begitu mendunia.

Panna cotta dalam bahasa Italia berarti ‘krim yang dimasak’, Makanan penutup ini dapat disajikan langsung dari cangkirnya yang didinginkan atau tidak dibentuk dan dimasukkan ke dalam piring pencuci mulut.

Meski biasa ditemukan di restoran atau toko kue lainnya, panna cotta merupakan salah satu dessert yang mudah dibuat dan bisa Anda lakukan di rumah. Bahkan, Anda juga bisa membuatnya dengan simple dan mudah menggunakan tiga bahan saja. Selain sederhana, panna cotta dengan tiga bahan ini juga tak menguras kantong Anda.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat panna cotta hanya dengan tiga bahan saja? Yuk simak dilansir akun TikTok, @akungabutt_83.