5 Teh Herbal Membantu Tidur Nyenyak, Cocok untuk Si Insomnia

TAK sedikit orang merasa kesulitan untuk tidur dan bisa nyenyak di malam hari alias insomnia. Apakah Anda juga mengalami hal tersebut? Jika iya, maka Anda tidak boleh tinggal diam. Masalah tersebut harus segera diatasi.

Sebab, tidur merupakan suatu hal yang penting untuk tubuh. Ketika tertidur, maka tubuh bisa beristirahat. Dengan begitu, ketika bangun di keesokan hari akan lebih bugar dan produktif melakukan aktivitas.

Salah satu cara yang bisa dicoba agar bisa tidur nyenyak di malam hari yakni dengan mengonsumsi teh herbal. Beberapa kandungan teh herbal dipercaya ampuh membantu tidur lebih nyenyak dan atasi insomnia. Mengutip Times of India, Minggu (14/1/2024) Berikut ini lima teh herbal yang diyakini bisa membantu cepat tidur.

1. Teh chamomile: Minumlah teh secangkir chamomile sebelum tidur. Teh ini dipercaya mampu menghilangkan stres. Antioksidan yang ada di dalam teh chamomile membantu menghilangkan masalah tidur.

2. Teh lavender: Bunga lavender disebut sebagai harta karun nutrisi karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya mengatasi masalah tidur, maka cobalah untuk menambahkan ekstrak lavender ke dalam secangkir teh Anda. Nantinya kandungan linalool dalam lavender akan bekerja untuk memberikan efek efek anti cemas atau relaksan.